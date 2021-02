Lauretana è l’acqua che pensa al benessere del consumatore

Acqua e benessere

Purezza e leggerezza sono le proprietà peculiari del prodotto, dono della natura. Lauretana è un’acqua di fonte montana e la sua sorgente si trova alle pendici del Monte Rosa, nella zona alpina delle montagne biellesi, in un territorio incontaminato a oltre 1.000 metri di altezza.

È pura perché nasce in un ambiente protetto, privo di insediamenti industriali e agricoli. E scorre in profondità in un antico letto di granito che la protegge da ogni contaminazione e la mineralizza molto poco, mantenendo intatte le sue qualità.

Un’acqua leggera è più utile all’organismo, poiché favorisce più velocemente il ricambio idrico e la diuresi. Lauretana è l’acqua ideale per il fabbisogno giornaliero. Adatta a grandi e piccini, perfetta per gli sportivi, indicata per la preparazione di alimenti destinati all’infanzia e ai neonati, consigliata alle donne in gravidanza e durante l’allattamento.

Bere acqua è un gesto quotidiano e istintivo. Lauretana, attraverso trasparenza e campagne di advertising mirate, da anni si impegna affinché i consumatori diventino soggetti consapevoli e sappiano valutare, attraverso la corretta lettura dell’etichetta e dei valori riportati, le caratteristiche dell’acqua con cui si dissetano, esprimendo una preferenza orientata al benessere del proprio organismo.

I formati di Lauretana

Nel panorama internazionale delle acque minerali, Lauretana si distingue scegliendo una logica imprenditoriale da sempre orientata alla qualità, anziché al puro profitto.

Questo intento aziendale, unito alle caratteristiche uniche del prodotto, concorrono a rendere Acqua Lauretana un marchio di eccellenza.

È presente sul mercato con numerosi formati, per ogni esigenza. L’inconfondibile PET blu, da 500, 1.000 e 1.500 mL e la bottiglia in vetro blu da 1.000 e 500 mL, con il tappo a vite che garantisce una più facile apertura e preserva più a lungo la purezza dell’acqua, nelle versioni naturale e frizzante.

Il brand, inoltre, è sulle tavole dei migliori ristoranti del mondo con l’inconfondibile bottiglia Pininfarina, riservata alla ristorazione.

Ultima nata in casa Lauretana è Precious, la 330 mL in vetro a perdere. Un piccolo gioiello di design, ancora firmato Pininfarina, destinato ai più esclusivi trade di ristorazione internazionale. Uno scrigno prezioso a proteggere ed esaltare la purezza dell’acqua.

Lauretana, con l’attivazione di una nuova linea di imbottigliamento dedicata e trend di produzione in crescita, si proietta con forza sul mercato internazionale e traduce i propri valori in business.

Ma i grandi numeri non influenzano il suo rigore, e l’obiettivo resta uno: la garanzia di benessere per il consumatore e la qualità nel bicchiere!

