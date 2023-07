NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Luglio 2023

Uomini e donne

La replica di Lavinia Mauro e Alessio Corvino

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Lavinia Mauro e Alessio Corvino hanno lasciato insieme Uomini e Donne, dando ufficialmente il via alla loro relazione. In queste settimane così la coppia si sta mostrando serena e innamorata, e pare che tutto proceda a gonfie vele. Ciò nonostante da qualche ora alcuni rumor hanno travolto i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Tutto è iniziato quando Amedeo Venza ha pubblicato una segnalazione di una fan, che affermava di aver beccato Alessio da solo in discoteca, senza Lavinia. A quel punto le malelingue del web hanno prontamente iniziato a parlare di una presunta crisi che avrebbe travolto la Mauro e Corvino, che in queste ore hanno così deciso di rompere il silenzio.

Lavinia e Alessio, che sono appena tornati da una vacanza a Ibiza, hanno così scelto di intervenire per commentare per la prima volta i gossip sul loro conto, smentendoli categoricamente. Con una storia postata sui social infatti l’ex tronista e il suo fidanzato hanno affermato: “Noi siamo felici, cià”.

Nessuna crisi dunque tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino, che sono ancora uniti e più innamorati che mai. Nel mentre solo di recente la coppia ha rilasciato una lunga intervista a FanPage, e proprio l’ex tronista ha rivelato come procedono le cose con Alessio. Queste le sue dichiarazioni:

“Litighiamo ancora, ma i motivi adesso sono diversi, i contesti sono differenti. Lui oggi va tranquillamente a ballare. Siamo nella fase della conoscenza, cerchiamo di capire come siamo fatti, di comprendere i vari lati caratteriali. Per questo nascono incomprensioni. Entrambi vogliamo chiuderle, però, le discussioni. Alessio è riuscito a calmare tanti aspetti della mia ansia, a non farmi usare il ventaglio in alcuni momenti. Ha sbloccato tante cose. Anche durante il percorso ero riuscita a migliorarmi. Ovviamente l’ansia c’è sempre, ma è diminuita tanto”.