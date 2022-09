Il passato di Lavinia Mauro

Da pochi giorni è iniziata la nuova edizione di Uomini e Donne e nel corso della prima puntata sono state presentate le due nuove troniste del dating show: Lavinia Mauro e Federica Aversano. Proprio la prima ha già attirato l’attenzione del web, e nel suo video di presentazione ha affermato:

“Con mia madre siamo legatissime, siamo una cosa sola e le assomiglio tanto. Con mia sorella ci vogliamo bene anche se litighiamo spesso. Papà è giovanile e all’antica. I miei genitori non ci hanno mai fatto mancare nulla e ci hanno un po’ viziate. Sono grata a loro perché hanno tenuto sempre alla nostra educazione. […] Mi basta poco per capire se un uomo può piacermi o meno. Ho un sesto senso molto spiccato e sono una persona molto diretta. Un uomo per conquistarmi deve essere paziente e tenace. Non deve farmi annoiare perché tendo a stancarmi facilmente Mi piacciono i sportivi, ma non faccio spesso il primo passo. Sono all’antica, l’uomo deve fare l’uomo. Voglio vivere qualcosa di bello e provare emozioni forti. Prometto che sarà me stessa e ci metterò il cuore”.

Non tutti però ricordano che in passato, prima di diventare tronista di Uomini e Donne, Lavinia Mauro è stata anche una corteggiatrice. Ma chi ha corteggiato dunque la studentessa romana? Lavinia ha partecipato al dating show di Maria De Filippi nel 2018, sedendo nel parterre di pretendenti di Nicolò Brigante. Come sappiamo il tronista arrivò alla scelta finale con Virginia Stablum e Marta Pasqualato, e decise di lasciare la trasmissione proprio con la prima. La relazione tuttavia non durò a lungo, e dopo una manciata di settimana la coppia annunciò la rottura.

Adesso a distanza di anni Lavinia è tornata a Uomini e Donne, stavolta però nelle vesti di tronista. La Mauro riuscirà a trovare la sua anima gemella? Non resta che attendere per scoprirlo.

