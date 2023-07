NEWS

Andrea Sanna | 9 Luglio 2023

Lazza

La reazione di Lazza davanti ai due bambini

Lazza dopo lo strepitoso secondo posto al Festival di Sanremo, si gode il meritato successo tra hit e scalate in classifica inarrestabili. L’artista, così come molti altri suoi colleghi, è in giro per l’Italia per promuovere la propria musica e il pubblico è davvero in visibilio per lui.

Sul web è diventato virale un video in queste ore, che vede Lazza protagonista in compagnia di due giovanissimi fan. Si tratta di due bambini che, colti dall’entusiasmo, non sono riusciti a trattenersi e hanno scavalcato agilmente la transenna.

Il tutto, come riportato dal video sottostante, si è verificato al termine dell’esibizione di Lazza. Il rapper è sceso tra il pubblico per salutare i presenti, quando d’improvviso proprio due ragazzini l’hanno raggiunto per abbracciarlo. Nonostante la presenza dei bodyguard al suo seguito, i giovani supporter hanno ricevuto le giuste attenzioni da parte del cantante.

Nel vederli, infatti, Lazza li ha presi entrambi in braccio e li ha abbracciati forte a sé, tra le urla degli altri presenti.

Un gesto quello di Lazza che ha intenerito il web, tanto che le immagini sono state condivise da diversi utenti su TikTok e Instagram.

Intanto come riportato da Il Resto del Carlino, proprio Lazza ha dichiarato quanto segue a proposito della vicinanza del pubblico nei suoi live:

“Tutte le mie energie sono concentrate su questo tour estivo. L’emozione è diversa rispetto ai palazzetti, ma ugualmente molto forte. Cerco il contatto con il pubblico che mi dà la carica. Voglio vedere tante persone che cantano e ballano con me. Non vedo l’ora di fare un bel po’ di casino all’aperto, tutti insieme!”.

Ha raccontato Lazza. Dunque gesti come quello dei due bambini, per quanto inaspettati, hanno sicuramente scaldato il cuore del rapper. Seguiteci ancora per altre news e curiosità!