Andrea Sanna | 9 Luglio 2023

Amici 22

Le parole di Samu Segreto su Maria e Beppe

Samu Segreto è stato ospite dell’ultima puntata di Dimmi di te, il programma di YouTube condotto da Lorella Cuccarini. Nel corso dell’appuntamento il giovane ballerino ha ripercorso la sua avventura nel talent show di Canale 5. Tra parole di stima per la ballerina Elena D’Amario, il danzatore ha anche avuto modo di parlare di altro. In particolare di alcune persone molto importanti per il suo cammino.

Senza dimenticare i suoi insegnanti, così come il prof di Amici 22 Emanuel Lo che tanto ha creduto in lui, Samu Segreto ha speso delle belle parole anche per Beppe Fiorello e il progetto a cui hanno lavorato insieme. È noto infatti che Samuele è anche un attore e ha già alcune esperienze cinematografiche alle spalle. Come non citare Stranizza d’amuri, pellicola diretta proprio dal regista siciliano.

Nel suo discorso Samu Segreto ha raccontato di aver rinunciato a tanto per la danza, ma prova pentimento per questo: “Amo quello che faccio e penso sia una fortuna”, ha ribadito. Fin da piccolo ha sognato di fare questo e spera di poterlo fare per tutta la vita.

Da qui le parole di gratitudine rivolte ai genitori, così come a tutti coloro che hanno creduto in lui (Beppe Fiorello compreso) e Maria De Filippi: “Il film è uscito quando io ero nella scuola, non mi aspettavo di ricevere tutto questo successo”, ha ricordato ancora Samu Segreto.

Lorella Cuccarini poi ha voluto sapere quanto sia stato importante per Samu Segreto incontrare Maria De Filippi e quanto abbia inciso sul suo percorso. Il ballerino ha dichiarato quanto sia fondamentale la conduttrice: “Riesce sempre a dire in maniera dritta le cose giuste che però nei primi momenti possono anche mandare in confusione. Ma sono quelle cose che ti fanno crescere. Io la stimo tantissimo per il suo modo di agire e aiutarci a crescere”.

Infine Samu Segreto ha di fatto aggiunto: “Amici ti dà la possibilità di vivere mesi come fossero anni di vita.”