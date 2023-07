NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Luglio 2023

Il bellissimo gesto di LDA

Sono stati mesi di grande successo questi per LDA. Dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, il giovane cantante partenopeo ha dato il via alla sua carriera, collezionando un traguardo dietro l’altro. Solo lo scorso febbraio Luca ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano inedito Se Poi Domani, che ha conquistato il cuore del pubblico. Contemporaneamente il figlio di Gigi D’Alessio ha rilasciato il suo nuovo album, Quello Che Fa Bene, che ha scalato le classifiche. Per di più il cantante si è anche esibito live con una serie di concerti, e solo negli ultimi giorni è partita la leg estiva del suo tour. Proprio nel corso di uno dei concerti è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha commosso i presenti e il web.

Luca ha infatti deciso di far salire sul palco suo fratello Andrea, che come in molti sapranno è nato dall’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. I due sono legatissimi, e così l’ex allievo di Amici ha voluto cantare proprio “Quello Che Fa Male”, brano che l’ha reso celebre al pubblico, con Andrea. Il video del momento in breve ha fatto il giro del web, e sui social non sono mancati i commenti emozionati degli utenti.

Pochi mesi fa nel mentre LDA è stato ospite del programma Ciao Maschio e nel corso della chiacchierata ha rivelato un retroscena inedito. Luca ha infratti raccontato di quella volta in cui ha pensato di abbandonare la musica, e in merito ha affermato:

“Sono andato in un locale a Napoli, c’erano 500 persone. Inizio a cantare e, te lo giuro, ne restano tre, due erano miei amici. Ma tre di numero, eh! Sono tornato a casa distrutto e ho detto: ‘io non posso fare questo nella vita’. Lì è la prima volta che mi è mancato il coraggio di continuare”.