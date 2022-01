LDA ha scritto su Instagram un messaggio in occasione della nascita del nuovo fratellino, nato dalla relazione del padre Gigi D’Alessio e Denise Esposito. Già lo scorso anno era stato Chi a informare della gravidanza della ragazza:

“SU “CHI” LO SCOOP DELL’ESTATE: GIGI D’ALESSIO E ANNA TATANGELO RICOMINCIANO UN NUOVA VITA CON DUE NUOVI COMPAGNI. E GIGI DIVENTERÀ PADRE PER LA QUINTA VOLTA IN AUTUNNO – Nel numero di CHI in edicola da mercoledì 4 agosto troverete lo scoop dell’estate: le immagini esclusive della nuova vita dei componenti di quella che una volta era una delle coppie più amate dello spettacolo, quella formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano, infatti, non soltanto ha una nuova compagna, Denise (di 26 anni più giovane), ma diventerà padre in autunno. Si tratta del quinto figlio per D’Alessio che ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo”.