LDA, ex allievo di Amici, ha raccontato un retroscena su un suo collega famoso. Ecco che cosa ha rivelato in un podcast. Il video

LDA, ex allievo della scuola di Amici, ha lanciato una frecciatina a un suo collega raccontando un retroscena del periodo in cui partecipò al Festival di Sanremo.

Le parole dell’ex allievo di Amici LDA

LDA è stato uno degli allievi di Amici 21 più amati dal pubblico e per tale ragione ha raggiunto un ottimo risultato arrivando al Serale e uscendo dopo diverse puntate.

Oggi ha una carriera solida e spesso lo troviamo a duettare con il padre sui social. Adesso però vogliamo parlarvi di un retroscena che lui stesso ha rivelato per la prima volta all’interno del podcast “Il mondo che vorrei“. Ha fatto riferimento alla presunta invidia di un suo collega nel momento della sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2023. Qui di seguito le sue parole:

“Qualcuno se ne è approfittato, ma anche di colleghi. Sì, è capitato. Gente che parlava male, tu sai bene a chi mi sto riferendo. Sicuramente stai seguendo questa intervista e ti mando un saluto. […] Tre persone me lo hanno detto, la stessa storia.

Appena sono entrato a Sanremo c’era questo collega un po’ invidioso che sai, inizia a parlare male, eccetera. Però vabbè, l’importante è allontanarlo ma senza neanche litigare. Poi pensa che è la prima volta che lo dico, quindi magari ascolta questa intervista e se ne rendo conto e sicuramente mi scriverà”.

Ovviamente non è possibile sapere a chi sia indirizzato questo discorso, noi di Novella 2000 però rimaniamo a disposizione per qualsiasi modifica del caso nell’ipotesi in cui ce ne fosse il bisogno.

LEGGI ANCHE: Federica Pellegrini, la prima lezione di nuoto con la figlia Matilde è pura dolcezza (FOTO)

LDA, nel mentre, è impegnato anche nel suo tour estivo che finirà il 25 agosto 2025 e toccherà varie città italiane. Quest’anno ha anche pubblicato il suo nuovo singolo intitolato Attimo eterno, che ha avuto un grande successo tra i suoi fan.