La nuotatrice Federica Pellegrini sta insegnando alla figlia a nuotare e per l’occasione ha deciso di farsi scattare qualche foto in piscina. Ecco il tenero momento con Matilde.

Federica Pellegrini nuota con la figlia

Lo scorso anno Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia Matilde. Sul proprio profilo Instagram hanno pubblicato una foto della neonata e hanno scritto in descrizione: “2 giorni complicati… Finalmente sei arrivata“, lasciando intendere che il percorso per nascere non è stato dei più semplici.

Poco dopo la nuotatrice è potuta tornare a casa con tutta la famiglia e da lì è iniziata la nuova avventura come mamma insieme al compagno. Pur mantenendo alla propria privacy, oggi, i genitori compaiono con la figlia e proprio in queste ultime ore la Pellegrini ha pubblicato alcuni scatti molto dolci.

Come potete vedere qui sotto, infatti, Federica Pellegrini si trova in piscina con Matilde perché le sta insegnando a nuotare. In descrizione precisa che non vuole scegliere il futuro per lei obbligandola a essere una nuotatrice, ma desidera solo che si abitui a questo elemento:

“Non sono una mamma che spinge sua figlia a fare la nuotatrice come lo sono stata io (non lo farei mai, sport troppo duro e difficile, se lo sceglierà sarà perché le piace).

Sono una mamma che sa quanto importante sia imparare a nuotare bene e sapersi destreggiare in un elemento così complesso!! Piano piano, una pinnata alla volta. Adesso mare!”.

Federica Pellegrini con la figlia in piscina

Un momento madre e figlia che è stato ampiamente apprezzato dai fan, i quali hanno lasciato commenti positivi e carichi d’amore sotto al post.