È trascorsa una settimana da quando LDA è stato eliminato dalla scuola di Amici 21. In questi giorni però sono già arrivati dei traguardi importanti per il giovane cantante. Luca ha infatti annunciato l’uscita del suo primo album, che verrà pubblicato il 13 maggio. All’interno del progetto troveremo non solo le tracce che abbiamo già conosciuto all’interno del talent show, ma anche alcuni brani inediti. Nel mentre il figlio di Gigi D’Alessio dopo la sua uscita dal programma ha avuto modo di parlare per la prima volta, e in merito al suo percorso ha affermato:

“Amici mi ha dato la possibilità di essere Luca, già lo ero fuori, però non per tutti. Penso mi abbia dato questa possibilità enorme di far conoscere Luca a tantissime persone. Mi ha dato degli amici, tanti, delle persone splendide e mi ha fatto diventare molto più grande e molto più maturo. Poi mi ha dato il senso del lavoro e mi ha migliorato come persona e come artista. Tantissimo. C’è stato poi un punto in cui mi sono spento. Perché questo è un consiglio che voglio dare ai ragazzi anche per l’anno prossimo e anche ai ragazzi che stanno ancora qua. Non pensate mai a quello che c’è fuori e non fatevi mangiare troppo dai ricordi e magari dai sensi di colpa per cose che non avete potuto fare prima”.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato. Alcuni utenti hanno infatti notato che LDA non segue Rudy Zerbi su Instagram (mentre invece segue Lorella Cuccarini). Come ben sappiamo in questi mesi il professore ha seguito Luca passo dopo passo, e in molti dunque si sono chiesti cosa sia accaduto. Neppure l’insegnante infatti segue il suo ex allievo, e secondo i più maliziosi tra i due ci sarebbe stato uno screzio.

Naturalmente al momento non abbiamo certezze su quello che potrebbe essere accaduto, e qualsiasi ipotesi è da prendere dunque con le pinze. I fan nel mentre attendono con ansia il primo disco di Luca, che senza dubbio non deluderà le aspettative.

