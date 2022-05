1 Il post di Fedez

Come tutti ben sappiamo solo lo scorso anno Fedez è stato tra gli ospiti del tradizionale Concerto del 1° maggio che si tiene ogni anno a Roma. Il monologo letto durante la sua performance tuttavia ha suscitato non poche polemiche e per giorni non si è parlato d’altro. Quest’anno il rapper non sarà tra gli artisti che saliranno sul palco e attualmente si trova a New York insieme a Chiara Ferragni, e domani con ogni probabilità la coppia prenderà parte al Met Gala 2022. Tuttavia poco fa è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che sta già facendo discutere il web. Con un post sui social infatti Federico è tornato a parlare del Concerto del 1° maggio, lanciando quella che ai più è sembrata una frecciatina. Queste le sue parole:

“Buon 1° maggio e buon concertone a tutti. Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso”.

Nel mentre in questi giorni è arrivata una grande notizia. Fedez infatti è stato annunciato come giudice di X Factor 2022, e in molti attendono con ansia di scoprire cosa accadrà. Questo quello che si legge nel comunicato rilasciato da Sky Italia:

“Fedez sarà uno dei giudici di X Factor 2022: torna al tavolo uno dei nomi che hanno fatto la storia dello show. Nell’edizione 2022 Fedez è pronto a indossare i panni di giudice di X Factor e mentore per i ragazzi in gara per il sesto anno, dopo aver preso parte alle 5 edizioni comprese tra il 2014 e il 2018, arrivando alla vittoria già al suo primo anno, nel 2014, con Lorenzo Fragola. Al suo debutto, a 24 anni, era il giudice più giovane di tutte le edizioni italiane di X Factor e si è guadagnato, passo dopo passo, l’affetto del pubblico dello show di Sky prodotto da Fremantle, rivelandosi competente e ambizioso, con uno stile che ha lasciato il segno, empatico con i talenti in gara e appassionato del percorso dei propri ragazzi, spesso presenti tra i protagonisti da battere, anno dopo anno”.

Novella 2000 © riproduzione riservata.