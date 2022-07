LDA non sta bene e sui social svela di avere dei piccoli problemi di salute: ecco come sta ora.

Le parole di LDA

Sono stati mesi no stop gli ultimi per LDA. Dopo la fine dell’esperienza ad Amici 21 infatti il cantante ha pubblicato il suo primo album, che ha scalato le classifiche. Ma non solo. Il figlio di Gigi D’Alessio ha iniziato a girare l’Italia con una serie di date instore, durante le quali ha incontrato per la prima volta il suo pubblico. Contemporaneamente Luca si è esibito anche in alcuni importanti festival musicali, per promuovere le sue canzoni. Nel mentre l’ex allievo di Rudy Zerbi ha annunciato il suo primo tour, e come se non bastasse poche settimane fa è stato ospite del concerto evento che suo padre ha tenuto a Napoli in occasione dei suoi 30 anni di carriera.

Tutto questo trambusto non è stato semplice da gestire e così in questi giorni c’è stato uno stop forzato per il cantante. LDA infatti è letteralmente sparito dalla circolazione, e anche sui social non ci sono state tracce di lui. Quando i fan hanno iniziato a preoccuparsi però Luca ha deciso di intervenire e dopo aver rotto il silenzio ha svelato di non stare bene e di avere qualche piccolo problema di salute. Ma come sta ora il giovane artista? Sembrerebbe che la situazione non sia preoccupante. Con ogni probabilità il cantante sta solo recuperando le energie dopo mesi intensi. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Amori non sono scomparso. Non sto molto bene ma non preoccupatevi niente di grave. Mi sto riposando un pò e cerco di non stare troppo al telefono- Ho fatto il tampone con esito negativo ringraziando Dio. Comunque vi leggo sempre e vi voglio bene. Luchino”.

Nessuna preoccupazione dunque. LDA sta bene e tra qualche giorno tornerà più carico di prima. Non resta dunque che augurare a Luca una pronta guarigione, certi che nelle prossime settimane ci saranno tante novità per tutti i fan.

