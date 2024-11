LDA ha duettato a This Is Me con papà Gigi D’Alessio. Ecco la loro performance sulle note di Primo appuntamento

Durante la seconda puntata di This Is Me, Gigi D’Alessio è entrato nello studio per duettare con LDA. Ecco il video dell’emozionante performance.

Il duetto tra LDA e Gigi D’Alessio

Questa sera LDA è stato tra gli ospiti di This Is Me, il programma dedicato agli ex allievi di Amici di Maria De Filippi. Il cantante, dopo aver visto il suo percorso fatto di successi e critiche, ha presentato il padre Gigi D’Alessio in studio. Una volta entrato, il cantante ha esclamato rivolgendosi a Silvia Toffanin:

“Sono contento perché te lo meriti, sei un’ottima professionista e una donna dolcissima, meravigliosa ed eccezionale. Ti meriti tutto il bene”.

Poi ha rivelato che cosa pensa di suo figlio LDA, un ragazzo che ha sempre avuto la passione per la musica. Inoltre, ha ringraziato Amici per essere stata anche una scuola di vita:

“Per me rimarrà sempre cucciolo. Mi sono emozionato a rivedere il filmato meraviglioso. Amici è una scuola importante, ti forma musicalmente e umanamente. Ho trovato un figlio migliore. Cantiamo insieme una canzone”.

In un secondo momento il pubblico li ha potuti vedere cantare insieme in un duetto sulle note di Primo appuntamento di Gigi D’Alessio. LDA si è unito al papà, il quale alla fine ha commentato:

“Cantare con Luca è sempre un’emozione. Lui da piccolo ha sempre amato la musica, l’ho lasciato fare perché se vuoi bene a un figlio devi fargli fare quello che vuole.

I genitori, quelli famosi, se vogliono bene ai propri figli non devono mai chiedere favori. Non sarebbe giusto nei confronti degli altri e fai del male a loro”.

A voi sono piaciuti?