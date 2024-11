Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia si sono esibite insieme a This Is Me cantando La notte dei miracoli. Il video

Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia hanno emozionato tutto il pubblico, a casa e in studio, di This Is Me con la loro esibizione sulle note de La sera dei miracoli.

Il duetto di Alessandra Amoroso con la Mannoia

Alessandra Amoroso è stata tra gli ospiti della seconda puntata di This Is Me e per l’occasione la presentatrice Silvia Toffanin le ha mostrato una parte del suo percorso nella scuola di Amici.

La cantante si è ovviamente emozionata e ha a stento trattenuto le lacrime. Subito dopo si è esibita sulle note di uno dei sui iniziali successi, ovvero Immobile, per la prima volta dopo 11 anni dall’ultima performance dal vivo.

Ma le sorprese non sono finite qui perché a un certo punto è entrata in studio anche Fiorella Mannoia. L’artista, che conosce l’ex allieva dai tempi del suo debutto nel talent di Maria De Filippi, le ha fatto i complimenti e l’ha lodata.

Qui sotto possiamo vedere il video del loro duetto sulle note de La sera dei miracoli, una performance che ha commosso e lasciato senza parole tutto lo studio. Gli spettatori sono calati in un silenzio assordante, per poi scoppiare in un applauso alla fine.

Tu chiamale se vuoi… emozioni ❤️ Fiorella e Alessandra, grazie 😍#ThisIsMe pic.twitter.com/nYDfbkCySn — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 27, 2024

Un momento a dir poco stupendo, che ha subito catturato l’attenzione anche del web. Qui gli utenti hanno lasciato diversi commenti di apprezzamento e anche noi facciamo a entrambe i nostri più sentiti complimenti.