L’outfit di LDA

Uno degli allievi più amati di Amici 21 è senza dubbio LDA. Fin dal suo ingresso all’interno della scuola, il cantante ha conquistato il cuore del pubblico, e con le sue canzoni ha scalato le classifiche, raggiungendo importanti traguardi in breve tempo. Nel corso di questi mesi così il figlio di Gigi D’Alessio è stato seguito passo dopo passo da Rudy Zerbi, che fin dal primo momento ha creduto in lui. Il professore naturalmente ha concesso a Luca anche l’accesso al Serale, che è partito su Canale 5 solo poche ore fa.

Nel corso della prima puntata della fase finale del talent show di Maria De Filippi, l’artista partenopeo ha avuto modo di esibirsi più volte, convincendo a pieno anche la giuria. Nel mentre il web è rimasto rapito anche dall’outfit che Luca ha scelto per la serata. Andiamo a vedere quello che sappiamo in merito.

In occasione della prima puntata del Serale LDA ha scelto di indossare un bomber verde con il logo di un orsacchiotto, con sotto una t-shirt bianca e un jeans chiaro con strappi abbinato oltre che a un cappellino della stessa tonalità del giubbotto. Ma quanto costa il bomber che Luca ha scelto e qual è il marchio? Si tratta di un capo firmato Shein, un e-commerce molto in voga al momento, il cui costo è di soli 41 euro.

Outfit dunque low cost per Luca, che durante la prima puntata del Serale di Amici 21 ha conquistato il pubblico. Ma cosa accadrà nel corso della settimane successive? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre fare un grande in bocca al lupo al cantante.

Novella 2000 © riproduzione riservata.