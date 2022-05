1 Il rapporto tra LDA e il padre Gigi D’Alessio

Oltre a Nunzio Stancampiano oggi pomeriggio a Verissimo ha presenziato anche un altro ex allievo di Amici 21. Il cantante LDA si è raccontato ai microfoni della trasmissione di Silvia Toffanin e rivela quanto sia stato difficile scrollarsi di dosso l’etichetta di “figlio di”.

Per chi ancora non lo sapesse il ragazzo, che all’anagrafe si chiama Luca D’Alessio, è figlio del cantautore Gigi D’Alessio. Un nome che sicuramente pesa e peserà durante la sua carriera, ma LDA grazie ad Amici 21 ha dimostrato di valere tanto e di poter fare bene a prescindere dalle sue origini.

“Questo è un discorso molto ampio. Non è facile far capire alla gente che anche ‘figlio di’ può fare lo stesso lavoro del padre e non deve esserci per forza qualche magagna alle spalle. Un esempio che io faccio sempre è perché se mio padre avesse fatto il medico, e io avessi voluto intraprendere la stessa strada, nessuno si sarebbe avvicinato a dirmi qualcosa. Se non succede con il medico, perché deve succedere nel canto o a chi ha un padre attore? Sono andato ad Amici proprio per questo e per farmi conoscere e anche perché agli occhi di tutti potevo far vedere e sentire quello che facevo tutto da solo”.

LDA ha continuato a spiegare che, per quanto abbia chiesto tanti consigli a suo padre (i due hanno un bellissimo rapporto come ha lui stesso rivelato), Gigi non ha mai messo bocca sulle sue canzoni o qualcosa del genere: “Abbiamo un rapporto stupendo, sia con lui che con mamma. Non è scontato. Sono fortunatissimo. Il divorzio da piccolo ti segna, specie quando vedi i genitori dei tuoi amici andare d’accordo. Quando cresci poi ti accorgi che quella cosa è stata fatta per il bene di tutti. Poi sinceramente non mi hanno fatto mancare nulla. Adesso da grande riesco a capire più cose e che quella scelta da cosa è derivata”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Poco dopo è stato mostrato anche il post di Gigi D’Alessio per il compleanno di LDA. Parole che hanno toccato molto il ragazzo. Ma non è tutto, perché il cantante ha anche parlato del suo percorso nella scuola e con chi ha legato di più…