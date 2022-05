Amici 21: rapporto tra Nunzio e Raimondo Todaro

Ad Amici 21 è entrato solo in corsa ma, pian piano, ha conquistato il cuore di tanti. Parliamo del ballerino Nunzio Stancampiano, il quale oggi ha presenziato come ospite di Verissimo. L’ultimo eliminato della scuola più famosa d’Italia ha parlato della sua disciplina e rivelato l’intenso rapporto che ha con l’insegnante Raimondo Todaro.

Pensate che il professore di Amici 21 conosce Nunzio da quando era solo un bambino e da quel giorno è stato una guida per il ragazzo. Le loro strade si sono incrociate nuovamente negli studi di Amici, ma solo in un secondo momento, come ben sappiamo, il danzatore è riuscito a far parte della classe di questa edizione. Raimondo Todaro infatti dopo il ritiro di Mattia (dovuto a un infortunio) ha cercato un degno sostituto e la scelta è ricaduta proprio sul suo allievo.

A Verissimo quest’oggi Nunzio di Amici 21 ha parlato non solo della sua passione per il ballo, ma anche del forte legame con il suo insegnante e rivelato quanto sia una delle poche persone a conoscerlo davvero fino in fondo:

“All’inizio ho ballato in una scuola da me in paese, poi mamma mi ha portato da Raimondo Todaro. Però subito da Raimondo, avevo 9/10 anni. Diciamo che mi ha cresciuto lui, sa tutti i lati del mio carattere perché giustamente durante quell’età vedi la trasformazione di un ragazzo. Si passa verso la maggiore età e la maturità”.

Ha rivelato Nunzio di Amici 21, che ha detto ancora a proposito di Raimondo Todaro: “Piano piano mi ha dato degli insegnamenti che, a oggi, conservo per sempre nel mio cuore. Questo perché è una persona veramente speciale e fantastica. Molto umile, sensibile e ti mette nelle tue condizioni migliori per poterti esprimere e soprattutto ti capisce”. (VIDEO COMPLETO CLICCANDO QUI)

