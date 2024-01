NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Gennaio 2024

Amici 23

Tra gli ospiti di Capodanno in Musica di Canale 5 ci sono stati anche i ragazzi di Amici 23 e a salire sul palco è stato anche Mida. Il giovane cantante ha così presentato la sua Rossofuoco, incantando tutto il pubblico e il web.

L’esibizione di Mida

Tra pochi giorni torna finalmente su Canale 5 Amici 23, dopo la pausa dovuta alle festività natalizie. Per i ragazzi si tratta dunque di un momento importante perché a breve inizierà ufficialmente la corsa al Serale e nel corso delle prossime puntate verranno distribuite le prime maglie dorate. Nel frattempo lo scorso 31 dicembre i cantanti e i ballerini sono saliti sul palco di Capodanno in Musica. Naturalmente nel corso della serata non è mancata anche l’esibizione di Mida. Il giovane allievo di Lorella Cuccarini è senza dubbio uno dei ragazzi più amati e supportati di questa edizione del talent show, e con la sua musica sta conquistando il cuore di migliaia di fan.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà durante il suo percorso, il 31 dicembre il cantante ha avuto modo di partecipare al Capodanno in Musica di Canale 5. Sul palco così l’allievo di Amici 23 ha cantato il suo inedito Rossofuoco, che in queste settimane ha scalato le classifiche. In pochi giorni infatti il brano ha raggiunto milioni di stream, facendo cantare tutti i fan, e non solo.

Mida così a Capodanno in Musica ha proposto il suo pezzo, incantando tutto il pubblico. Ma non solo. Il giovane artista si è anche visibilmente commosso e il video del momento ha fatto in breve il giro del web.

🥇 mida – rossofuoco 430 voti (33.8%)pic.twitter.com/RkEJz84ZVO — ille (@stayvulnervble) January 2, 2024

In questi giorni intanto il cantante ha fatto ritorno in casetta e ha ripreso a preparasi in occasione della prossima registrazione di Amici 23. Domenica infatti andrà in onda una nuova puntata, durante la quale non mancheranno i colpi di scena.