In questi giorni si sta svolgendo la Fashion Week milanese e in città sono arrivati diversi volti noti del mondo dello spettacolo. A fermare alcune Vip sono stati gli amici de Le Iene, che hanno indagato sulle influencer, e non solo, con le borse false.

Le Iene alla ricerca di borse false alla Fashion Week

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene, durante la quale è stato mostrato un servizio che sta facendo discutere. Stefano Corti infatti ha indagato sulle Vip che utilizzano borse false e che in questi giorni le stanno sfoggiando alla Milano Fashion Week. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando Corti ha raggiunto Taylor Mega. L’influencer, che si dichiara una vera collezionista e un’esperta di borse di lusso, ha così fatto i nomi di alcune protagoniste del mondo dello spettacolo che utilizzerebbero, a sua detta, degli accessori non originali. A quel punto Stefano ha deciso di indagare ancora più a fondo e con l’aiuto di Camilla, una autentica esperta di borse, ha deciso di recarsi alla Fashion Week, per fare delle ispezioni.

Gli amici de Le Iene hanno dunque fermato una serie di Vip, da Valentina Ferragni, a Elisabetta Gregoraci, passando per Giulia Salemi, Cecilia Rodriguez, Rosa Perrotta e tante altre, per fare delle indagini sulle loro borse. Tutti questi nomi hanno affermato di non aver mai acquistato accessori fake in vita loro e a quel punto, con l’aiuto di Camilla, sono iniziate le ispezioni.

Tutte le famose, fatta eccezione di due, hanno così superato il test. Secondo l’esperta, gli unici dubbi ci sarebbero sulle borse di Cecilia Capriotti e di Melita Toniolo. La stessa Camilla ha dunque invitato l’attrice e la modella a fare le dovute indagini. Le due infatti potrebbero essere state truffate a loro insaputa e potrebbero aver acquistato, in punti vendita ufficiali, accessori non originali.