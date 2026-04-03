Un gesto semplice, di quelli che però hanno un significato. Non nelle classifiche, ma nel cuore. Le-one ha scelto di entrare nei reparti pediatrici degli ospedali Santobono e Pausilipon per una buona causa.

Le-one in corsia tra musica e uova di Pasqua

Niente palchi, solo corridoi e stanze dove ci sono persone che aspettano qualcosa di diverso dalla solita routine. E quel qualcosa è arrivato sotto forma di musica, sorrisi e uova di cioccolato firmate Mario Gallucci, distribuite una dopo l’altra. Per qualche ora, le corsie hanno cambiato volto: i bambini si sono lasciati trascinare, le mamme si sono concesse un attimo di tregua.

Un gesto che vale più di un primo posto in classifica

Le-one non si è limitato ad una visita di circostanza. Si è fermato a parlare con tutti, con quella vicinanza che vale più di qualsiasi regalo. Classe 2003, numeri importanti e un pubblico che cresce: Le-one vanta oltre 125 milioni di stream su Spotify e più di un milione di ascoltatori mensili. Decisamente la sua è una carriera in piena ascesa, ma in questo contesto passa in secondo piano. Dopo Le parole che non ti ho detto, il rapper ha lanciato anche il nuovo brano Berlusconi. Ma il segnale più forte, oggi, non è arrivato da una canzone.

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