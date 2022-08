Lee Ryan dei Blue è stato arrestato

Problemi per Lee Ryan

Erano i primi anni 2000 quando i Blue hanno debuttato sulle scene musicali, diventando in breve una delle boyband più amate e seguite al mondo. In queste ore però Lee Ryan, uno dei membri del gruppo, è finito al centro dell’attenzione mediatica. Il cantante infatti sarebbe stato arrestato dopo aver apparentemente aggredito l’equipaggio di cabina di un volo su cui si trovava con fare “intimidatorio”. Stando a quanto riporta l’Independent, sembrerebbe che l’artista Domenica 21 luglio si sia imbarcato sull’aereo della British Airways con tratta da Glasgow a Londra. Stando alle testimonianze pare che Ryan sia giunto a bordo con 20 minuti di ritardo, e che sarebbe “diventato aggressivo con le hostess quando è diventato chiaro che non gli avrebbero favorito dell’alcol”. Sempre la fonte ha affermato, come riporta anche FanPage:

“Ad un certo punto ha lasciato il suo posto e ha iniziato a camminare su e giù per il corridoio nonostante gli fosse stato detto di sedersi ed è persino corso dietro le tende dell’equipaggio di cabina. È stato un comportamento pazzesco”.

Secondo le ricostruzioni, sembrerebbe che l’equipaggio di bordo abbia avvertito la polizia, che avrebbe successivamente arrestato Lee Ryan per “un reato di ordine pubblico”. Le forze dell’ordine hanno anche rilasciato una dichiarazione. Questo quello che si legge in merito:

“Verso le 16:40 di domenica 31 luglio, gli agenti hanno intercettato un volo che era arrivato all’aeroporto di London City da Glasgow. Un uomo di 39 anni è stato arrestato per reato di ordine pubblico. È stato arrestato in una stazione di polizia di East London ed è stato rilasciato, in attesa delle opportune indagini, il giorno successivo”.

Attualmente i portavoce di Lee Ryan non hanno ancora commentato l’accaduto. Tuttavia nelle prossime ore potrebbe arrivare una prima dichiarazione ufficiale da parte del cantante dei Blue.

