Grande notizia in casa dei Blue! Il cantante Lee Ryan si è sposato. Dopo il rito civile nel 2022 durante il lockdown (dove non ci sono stati festeggiamenti per ovvie ragioni), l’artista è convolato nuovamente a nozze con Verity Paris a Siviglia!

Lee Ryan si è sposato

I Blue festeggiano alla grande! Uno dei componenti della band, parliamo di Lee Ryan, si è sposato a Siviglia con Verity Paris. Accanto a loro amici più stretti e ovviamente le loro famiglie. Non potevano mancare i componenti della boy band Duncan James, Simon Webbe e Antony Costa.

Sui social, grazie al profilo social del gruppo, sono emerse le foto delle nozze e una dedica: “Congratulazioni a Lee e alla sua bellissima sposa, Verity, per il giorno del loro matrimonio!”

Elegantissimi hanno posato, regalando anche ai fan momenti di grande tenerezza. C’è da dire che Lee Ryan e Verity Paris si erano sposati con rito civile a Gibilterra nel 2022. Purtroppo a causa del lockdown non ci sono stati festeggiamenti e dunque stavolta hanno deciso di rimediare.

Per una giornata così speciale, non potevano mancare i suoi amici e colleghi, con cui ha condiviso sogni e tanta musica. Nonostante i Blue si siano concessi una pausa nel 2005 per dedicarsi ad altri progetti, i fan hanno sempre continuato a seguirli e speravano un giorno in una reunion, come poi è successo. I live hanno registrato il tutto esaurito.

La giornata delle nozze è stata ovviamente caratterizzata da tanta emozione. Come il primo ballo sulle note di Never Break di John Legend. Al sito Ok, Lee Ryan ha raccontato di essere scoppiato a piangere per ben 3 volte durante la cerimonia.

Sempre alla rivista pare che Lee Ryan avrebbe ammesso che la prima scelta era l’Italia, ma che solo in seguito con sua moglie hanno optato per la città spagnola. E la luna di miele? Al momento è solo rimandata, dato che il cantante deve tornare in tour con i Blue, ma pare stiano pensando di raggiungere Venezia, Parigi, Budapest.

La storia d’amore tra Lee e Verity

A unire Lee Ryan e Verity Paris è stato l’amore per la musica. Lei è stata anche ex concorrente di X Factor in passato. In ogni caso i due si sono conosciuti nel 2019, durante un evento, nel backstage.

Settimane dopo è arrivato il primo appuntamento dove hanno scoperto di stare bene insieme, solo in seguito poi hanno ufficializzato la loro storia e hanno deciso di impegnarsi e costruire una famiglia (oggi hanno 3 figli).

Spesso si dilettano a scrivere insieme canzoni e condividendo lo stesso lavoro, si nutrono del loro sapere l’uno dell’altra e viceversa. Lo stesso Lee Ryan ha fatto sapere che da quando Verity è entrata nella sua vita, tutto è cambiato e lei stessa l’ha salvato dai momenti bui.

Che dire? Auguri agli sposi!