1 Dopo l’arresto parla Lee Ryan

A inizio mese Lee Ryan è stato protagonista di un episodio davvero spiacevole, verificatosi a bordo di un volo diretto per Londra. A raccontare l’accaduto è stato il quotidiano britannico Independent. Durante la tratta che ha portato l’artista da Glasgow alla capitale britannica, è accaduto qualcosa che ha immediatamente catturato l’attenzione dei media, oltre che dei suoi fan. Stando alla ricostruzione dei fatti il cantante dei Blue sarebbe stato arrestato dopo aver aggredito l’equipaggio di cabina con fare “intimidatorio”.

In base a quanto si apprende Lee Ryan sarebbe arrivato con 20 minuti di ritardo e abbia iniziato a porsi in modo aggressivo nei confronti dell’hostess per non avergli favorito l’alcol. La fonte che ha raccontato l’accaduto ha rivelato degli altri dettagli: dal nervosismo del cantante per passare all’arresto per reato di ordine pubblico, come confermato poi dagli agenti.

Fino a questo momento il cantante non ha rilasciato dichiarazioni e, solo nelle scorse ore, è uscito allo scoperto. Lee Ryan mediante il profilo social della band di cui fa parte ha voluto esprimere tutto il rammarico e dispiacere per il comportamento avuto. Da qui le scuse e una riflessione:

“Negli ultimi giorni ho avuto molto tempo per pensare al mio comportamento e a come questo influisce sulle persone che mi circondano. Come è stato ben documentato, ho sempre avuto problemi con l’alcol e spesso dico o faccio cose sciocche per questo motivo. Spesso dico o faccio cose sciocche a causa di ciò che, a sua volta, ha causato problemi a me e a chi mi sta vicino. E a loro volta hanno causato problemi a me stesso e coloro che mi circondano”.

Continua per leggere le altre dichiarazioni…