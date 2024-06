Leo Gassmann vince il primo Nastro d’Argento, il dolce abbraccio di papà Alessandro e mamma Sabrina

Spettacolo

Andrea Sanna | 3 Giugno 2024

Leo Gassmann

Che momento indimenticabile per Leo Gassmann! L’attore e cantante ha vinto il suo primo Nastro d’Argento come rivelazione dell’anno per la sua interpretazione in Califano. Nel backstage non è mancato un sentito abbraccio con papà Alessandro e mamma Sabrina, ripreso poi dai presenti.

Leo Gassmann vince il Nastro d’Argento

“Il primo Nastro D’Argento non si scorda mai. GRAZIE“, con queste parole Leo Gassmann ha festeggiato entusiasta un riconoscimento così importante. Tra i tanti pettegolezzi e news della giornata, stavolta vogliamo parlarvi di un importante traguardo. Il giovane cantante e attore ha ricevuto un premio speciale come “Rivelazione dell’Anno” tra i Nastri d’Argento – Grand Serie. Il tutto dovuto alla sua straordinaria interpretazione in Califano, progetto sotto la regia di Alessandro Angelini.

Ad accompagnarlo durante questa giornata così speciale, i suoi genitori Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz. Super Guida TV li ha ripresi mentre entrambi hanno festeggiato loro figlio Leo Gassmann. Notiamo il bacio sulla guancia di papà Alessandro e poco dopo il dolce abbraccio di mamma Sabrina. Un gesto che ha commosso il web, che ha commentato e condiviso il momento sul social.

Di loro Leo Gassmann non parla spessissimo. Da ragazzo molto riservato, tende a mantenere la sua sfera privata al di fuori dei riflettori, nonostante non manchino dei gossip sul suo conto. Ma il video postato da SuperGuida TV mostra tutto l’affetto sincero e smisurato tra lui e i suoi genitori.

Ora però è tempo di godersi questa meritata vittoria. Leo Gassmann a Cinecittà News ha dichiarato che Califano non sarà l’unico progetto che l’ha visto protagonista. Ce ne saranno altri e alcuni di questi li sta valutando o già ci sta lavorando. E se in futuro dovesse arrivare l’occasione di lavorare con suo padre, cosa ne pensa? Alla fonte citata ha confidato:

“Se un giorno dovesse esserci una storia giusta da raccontare, immagino che sia a papà che a me farebbe molto piacere poterlo fare insieme. In questo momento mi sto costruendo, sto facendo il mio percorso. Non penso sia questo il momento, ma altrettanto spero possa arrivare il prima possibile, perché condividere qualcosa con mio padre sarebbe straordinario”.

E chissà dunque che un giorno Alessandro e suo figlio Leo Gassmann non possano lavorare allo stesso film o serie televisiva. I presupposti sembrano esserci tutti!