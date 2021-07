1 Bonucci stuzzica gli inglesi

I tifosi inglesi in questi giorni prima della Finale degli Europei di Calcio ci hanno punzecchiati non poco, talvolta anche esagerando (basta vedere gli scontri e le aggressioni ai presenti Azzurri a Wembley). Insomma scene che mai vorremmo vedere. Ma ci hanno pensato Leonardo Bonucci e tutti i ragazzi di Roberto Mancini a vendicarci e farci festeggiare un successo che manca nel nostro Paese da 53 anni!

Proprio Leonardo Bonucci si è scatenato in campo insieme ai suoi compagni e oltre a festeggiare sotto alla curva dei tifosi italiani, si è rivolto alla telecamera e ha stuzzicato un po’ gli inglesi, facendo nostro uno slogan che per giorni continuavano a ripetere loro. La stampa e i supporter britannici hanno spesso ripetuto la frase “It’s coming home”. Così il numero 19 della Nazionale e della Juventus ha fatto suo questo motto e l’ha leggermente modificato in “It’s coming to Rome”, urlato con orgoglio come potete vedere in questo video…

Ma non è tutto, perché qualche frecciatina Leonardo Bonucci l’ha lanciata anche nel corso delle varie interviste. Il centrale difensivo si è tolto qualche sassolino dalla scarpa:

«È un godimento unico. Stiamo solamente godendo. Vedere 58 mila persone che se ne sono andate ancora prima della premiazione è qualcosa di unico che ci fa godere. Adesso la coppa viene a Roma. Pensavano rimanesse qua a Londra, invece ci sono rimasti male. Mi dispiace per loro, ma l’Italia ha dato ancora una volta una lezione! Gli ululati e i fischi durante la partita? Lo avevamo detto durante il riscaldamento che ciò che succedeva intorno era solo un contorno e dovevamo pensare al campo ed era semplicemente ciò che avevamo fatto fino a oggi. Nessuno ci chiedeva qualcosa in più. Abbiamo fatto 34 partite senza perdere», ha puntualizzato Leonardo Bonucci.

Ma sarà finita qui? Ovvio che no. Leonardo Bonucci sia in campo che sui social ha continuato a stuzzicare gli inglesi. Continua…