Letizia e Anita sparlano di Beatrice, ma non si accorgono che lei è dietro di loro: la reazione

Andrea Sanna | 8 Marzo 2024

Ieri sera Beatrice Luzzi si è detta dubbiosa del rapporto tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. Letizia Petris ha riferito tutto alla sua amica e in zona beauty hanno sparlato dell’attrice, spuntata poco dopo alle loro spalle. La reazione.

Come già successo in puntata Beatrice Luzzi ha espresso anche nel post puntata dei dubbi sul rapporto tra Anita Olivieri e Alessio Falsone (che proprio nella notte si sono baciati), durante una chiacchierata con Letizia Petris. Quest’ultima oggi è andata a riferire tutto alla sua amica.

In zona beauty Letizia Petris ha spiegato ad Anita Olivieri di averla difesa dalle parole di Beatrice Luzzi. La fotografa ha spiegato che l’attrice si è lasciata scappare più di una considerazione, non solo sulla possibilità di Anita di poter raggiungere la finale, ma anche sul rapporto con Alessio.

Mentre le due parlavano proprio di Beatrice Luzzi, quest’ultima è arrivata in zona beauty per poi recarsi in bagno. Entrambe le ragazze per un secondo sono rimaste in silenzio, poi hanno ripreso il discorso restando molto vaghe, come potete vedere dal video sottostante.

Anita Olivieri ha detto di non esserne preoccupata, perché tanto lunedì vedrà tutti i filmati in questione: “Che senso avrebbe mandare a put*** una relazione di 10 anni dopo 6 mesi di GF. Se si ragionasse un pochino… passo per tante cose ma non per forza belle. Io pensavo di uscire ieri, infatti ne ho dette due”. Letizia Petris ha continuato a dire di averla difesa, prendendo poi sé stessa come esempio nella sua relazione con Paolo Masella.

Come mostrato da questo video, Letizia e Anita dopo aver visto Beatrice Luzzi nelle vicinanze ed essersi truccate si sono allontanate dal bagno.

Come detto tutto parte da questa notte, quando Beatrice Luzzi ha confidato, in giardino con Letizia Petris, le sue perplessità su Alessio Falsone e Anita Olivieri. Dalla parte del ragazzo ci vede solo del gioco, mentre Letizia ha difeso il ragazzo spiegando ci sia dell’interesse reale anche se lui è un giocherellone.

Beatrice Luzzi dalla sua ha ammesso di essere dubbiosa del modo di affrontare la situazione da parte di Anita Olivieri. Perché lasciarsi andare solo ora che manca poco alla finale? Ciò che non le torna è perché si sia sempre dichiarata fidanzata, per poi lasciarsi improvvisamente andare a una nuova conoscenza.

Letizia Petris ha preso sé stessa come esempio, facendo presente che anche lei con Paolo ha fatto fatica a lasciarsi andare, esattamente come accaduto ad Anita. Il discorso si è spostato poi su Edoardo, ex della Olivieri: “Lei non vedeva l’ora si presentasse qui, andando anche contro sé stesso e poi lo lascia per un altro. Non mi sarei comportata così, ferendo Edoardo”. In sua risposta Letizia ha fatto presente che Anita si sarebbe trattenuta tanto, ma è sincera. Però è pur vero che a differenza della sua amica lei probabilmente avrebbe agito diversamente su questo.

Lunedì in puntata sicuramente il rapporto tra Anita Olivieri e Alessio Falsone sarà l’argomento principale della puntata, tra dubbi e perplessità da parte di alcuni.