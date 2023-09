Gossip | Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Settembre 2023

Grande Fratello

Nel podcast Casa Samsara su Twitch, Letizia Petris ha confessato che in passato è stata con una donna e svela dei dettagli

La confessione di Letizia Petris

Il pubblico in queste prime ore sta facendo la conoscenza dei concorrenti del Grande Fratello. Alcuni di loro più di altri hanno incuriosito maggiormente i fan della trasmissione e tra loro segnaliamo Letizia Petris.

La ragazza è una giovane fotografa e ha già un buon seguito sui social. Qualcuno ha scovato che la concorrente prima della partecipazione al programma ha fatto delle confidenze importanti sulla sua vita privata. Letizia Petris ha infatti ammesso, in maniera molto tranquilla (e per fortuna ci verrebbe da dire) di essere stata con una donna per un periodo.

A Casa Samsara su Twitch, Letizia Petris è stata un po’ punzecchiata dai conduttori che le fanno notare: “Sei molto aperta con le donne, vediamo. Ma hai mai fatto qualcosa con una donna?”. Un quesito secco, diretto, al quale la gieffina avrebbe anche potuto non rispondere o comunque evitare se solo avesse voluto.

Invece Letizia Petris molto serenamente ha dichiarato: “Certo. Sono stata un anno e mezzo con una donna. Non mi vergogno di dirlo”. Quando le è stato dunque chiesto di “aver provato” a stare con una donna, lei ha precisato: “Ne ho provate tre in realtà”.

Al contempo però la giovane ha detto di preferire un uomo a livello sessuale, ma se si parla di una questione mentale è la donna a vincere per lei.

Le dichiarazioni fatte da Letizia Petris non sono sfuggite agli utenti. Ora che fa parte del cast del Grande Fratello, infatti, in tanti hanno estrapolato l’estratto con quanto detto dalla ragazza e se ne sta parlando ampiamente sui social.

Nella Casa, almeno per il momento, Letizia Petris non sembra avere toccato ancora questo argomento. Vedremo se ne parlerà con i suoi compagni d’avventura, semmai dovesse capitare. Semmai dovesse succedere, però, sarebbe comunque un tema interessante da trattare.