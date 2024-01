NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Gennaio 2024

Grande Fratello

In queste ore ad attaccare Letizia Petris è stata la sua ex fidanzata, che la accusa per via della reazione al lutto di Beatrice

Dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dal Grande Fratello, alcuni inquilini hanno avuto reazioni non del tutto adeguate alla situazione. A finire nel mirino del web è stata anche Letizia Petris, che ha indignato il pubblico per via di alcune dichiarazioni. Adesso a intervenire è l’ex fidanzata della fotografa, che la attacca per via di quanto accaduto.

Parla l’ex di Letizia Petris

Nelle ultime ore a finire al centro della polemica sui social è stata Letizia Petris. Alcune dichiarazioni della fotografa, inerenti all’uscita di Beatrice Luzzi dal Grande Fratello, hanno infatti indignato il web e gli utenti l’hanno così duramente criticata. Ma rivediamo in breve cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando l’attrice ieri mattina ha dovuto lasciare la trasmissione per via della morte di suo padre. Gli inquilini sono stati dunque informati dell’accaduto ma alcuni di essi hanno avuto una reazione non consona. Anche Alfonso Signorini, con un post sui social, si è detto basito per il comportamento di alcuni concorrenti, e anche il pubblico ha condannato alcuni dei protagonisti di questa edizione.

In particolare a far discutere sono state alcune frasi di Letizia, che mentre chiacchierava con Fiordaliso in merito allo stop delle attività della giornata ha affermato: “Non si può fermare un programma televisivo”. In seguito la fotografa, mentre chiacchierava con Perla Vatiero, ha condannato alcuni dei comportamenti della Luzzi e le sue parole non sono passate inosservate.

Nel mentre a commentare il post di Signorini è stata nientemeno Nicole, ex di Letizia, che ha così duramente attaccato la Petris. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Un applauso a Letizia! È l’unica che dovrebbe capire alla perfezione la situazione ed è quella che ha fatto più schifo di tutti. Ve lo avevo detto”.

Sui social intanto in molti hanno concordato con le parole dell’ex di Letizia. Tanti altri però stanno prendendo le difese della Petris, e di certo in queste ore il web si è spaccato in due.