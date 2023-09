Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Settembre 2023

Grande Fratello

Il confronto tra Anita Olivieri e Heidi

Durante il corso della nuova puntata del Grande Fratello abbiamo assistito a un confronto tra Anita Olivieri e Heidi Baci. Il tutto è partito dal conduttore che ha fatto vedere una clip nella quale sentiamo Anita che sembra affermare che la sua compagna di viaggio guarda tutti gli uomini della Casa come se ci volesse provare.

Le due, quindi, sono andate in Mystery e la Olivieri ha spiegato che lei in realtà non ha mai usato alcun verbo. Ha detto che non pensa sia una gatta morta ma che sia una donna “attiva” e che prende l’iniziativa. A differenza sua che preferisce essere sedotta. Il presentatore, tuttavia, ha accusato Anita di voler deviare il discorso e di stare dicendo una mezza verità.

Anche Heidi si è trovata d’accorso con Signorini e ha aggiunto che non pensa sia invidiosa di lei: “Io non avevo nulla contro di lei. Però fa la ragazza diretta quando l’altra volta, nel momento in cui il video è uscito, ha messo la colpa al taglio del video e mi ha detto che con me non ha nulla”.

Il discorso è stata chiusa da Cesara Buonamici, la quale ha esclamato che sono due prime donne e che ci vorrà del tempo perché le acque si calmino.

