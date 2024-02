Una mela al giorno per Letizia! L’inquilina ha problemi a sbucciarne una, Giuseppe le insegna come fare (VIDEO)

NEWS

Andrea Sanna | 23 Febbraio 2024

Il modo in cui Letizia Petris ha sbucciato la mela che da lì a poco avrebbe addentato, ha fatto il giro dei social. La gieffina si è armata di coltello e tagliere, trovando contrariato l’amico Giuseppe Garibaldi che l’ha ripresa e mostrato la soluzione più corretta.

Garibaldi insegna a Letizia Petris come sbucciare una mela

Al popolo della rete non sfugge veramente nulla e qualsiasi azione o dichiarazione dei concorrenti del Grande Fratello diventa virale sui social network. Ebbene stavolta a finire al centro dell’attenzione è Letizia Petris per il suo modo alquanto particolare e bislacco di sbucciare la mela.

La fotografa si trovava in cucina ed evidentemente intenzionata a mangiare il frutto, si è armata di coltello, tagliere e ha iniziato a pelare la mela. Peccato però che Letizia Petris lo stia facendo nel modo scorretto. Non solo perché elimina l’involucro che avvolge la frutta in questione ma porta con sé anche parte della polpa. Peraltro così rischia anche di farsi male con la lama!

Dal video sottostante infatti vediamo più volte la mela quasi scivolare dalle mani di Letizia Petris, la quale ha continuato la sua attività indisturbata. Insomma, avrebbe potuto fare un bel guaio se non fosse intervenuto Giuseppe Garibaldi.

Nel vedere la scena proprio il suo amico le ha fatto notare che la mela non si sbuccia in quel modo: “Leti, ma come la tagli… Leti!”. Alla “sgridata” Letizia Petris ha guardato perplessa Giuseppe Garibaldi, come a chiedersi cosa avesse combinato di così grave o sbagliato. A quel punto il bidello le ha fatto capire, mostrandoglielo, quale fosse il modo corretto: “Amore mio, no, impara”.

Pensa farsi insegnare a sbucciare una mela da Giuseppe Garibaldi a 26 anni.#grandefratello pic.twitter.com/s5ylQvHgUf — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) February 22, 2024

Sulle varie piattaforme social inutile dire che il video è stato condiviso e commentato da tanti concorrenti, tra chi ha fatto dell’ironia pungente e chi, invece, si è quasi preoccupato che Letizia Petris potesse farsi male con il coltello. La prossima volta è bene che la gieffina faccia più attenzione.