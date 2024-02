NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Febbraio 2024

Annalisa

Arriva una domanda trabocchetto per Annalisa durante un’intervista e non manca la sua reazione imbarazzata

Nel corso di una recente intervista, ad Annalisa è stata fatta una domanda trabocchetto e non è mancata la reazione imbarazzata della cantante. Andiamo a vedere cosa è accaduto.

La reazione di Annalisa

Prosegue inarrestabile il successo di Annalisa. Sappiamo tutti che il 2023 è stato un anno d’oro e incredibile per la cantante, che tuttavia sembrerebbe essere pronta a bissare. Queste prime settimane del 2024 infatti sono state ricche di soddisfazioni per la Scarrone, che di certo è una delle artiste del momento. Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha iniziato a scalare le classifiche con la sua Sinceramente. Il brano ha così segnato uno dei migliori debutti femminili su Spotify dell’anno, entrando anche nella classifica mondiale. Ma non solo.

La canzone sanremese è anche arrivata nella Billboard Global 200 e questa è di certo un’enorme soddisfazione per la cantante. Nel mentre l’artista ha anche già rivelato che prossimamente verrà pubblicata la versione spagnola di Sinceramente, che di certo non deluderà le aspettative. Mentre attendiamo di capire come ancora ci stupirà la Scarrone, in queste ore sul web è diventato virale un simpatico video con protagonista la cantante.

Nel corso di un’intervista infatti ad Annalisa è stata fatta una domanda trabocchetto. All’artista è stato chiesto: “Qual è la tua posizione preferita?”. A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione imbarazzata della Scarrone, che ha iniziato a pensare a cosa rispondere. Tuttavia qualche secondo dopo è arrivata la precisazione della conduttrice, che ha aggiunto: “Per dormire”.

MA PERCHÉ IO LO VEDO SOLO ADESSO MI STO SENTENDK MALE💀💀😭😭 pic.twitter.com/OK67hC3jFN — Sofi 🌪️ (@_sofiaa28_) February 22, 2024

La simpatica scenetta ha naturalmente fatto divertire i social e il video del momento ha in breve fatto il giro del web. La Scarrone intanto, a seguito degli ultimi successi, si prepara alla partenza del suo nuovo tour, che nei mesi a venire la porterà in giro in tutta Italia.