Letizia Petris parla di una sua relazione con una donna ma la regia stacca immediatamente

Andrea Sanna | 4 Ottobre 2023

La relazione di Letizia Petris

Nella Casa del Grande Fratello ne aveva già parlato, ma ieri Letizia Petris si è lasciata andare nuovamente a un racconto sulla sua vita privata. Prima del suo ingresso nel reality in realtà aveva già parlato della sua relazione con una donna in una diretta Twitch scovata dagli utenti. Qui aveva confidato di aver avuto delle esperienze e di essere molto affascinata dalla mente della donna, ma alla fin fine ha sempre avuto più storie con gli uomini.

Argomenti questo ripreso anche nella Casa del Grande Fratello con Rosy Chin e anche ieri quando in chiacchiera Samira Lui le ha domandato di quando è stata insieme a una donna. Improvvisamente però la regia ha censurato la parte iniziale del racconto di Letizia Petris, tanto che diversi utenti hanno avuto di che lamentarsi sui social.

Samira chiede a Letizia di quando era stata insieme ad una donna… e il gf censura.



Mo è diventato addirittura un argomento da censurare #GrandeFratello pic.twitter.com/tgcINHPGek — Noemi (@nnooeemmii00) October 3, 2023

Le inquadrature della regia 1 e 2 per un po’ sono rimaste fisse sui ragazzi, anche loro radunati in giardino. Per qualche minuto quindi non abbiamo avuto modo di ascoltare le parole di Letizia Petris. Poi ci sono stati degli sprazzi in cui la regia è tornata sul discorso della gieffina.

Questo un altro estratto del discorso: “È tomboy”, a proposito della sua ex. Per poi addentrarsi nel discorso Letizia Petris ha spiegato:

“Io ero uscita da una relazione stra tossica, orripilante, orribile. Mi aveva destabilizzato la vita. Ero in questo bar che facevo le foto e vedo questa ragazza che mi faceva delle avance. Io in quel momento proprio…”. E ancora Letizia Petris ha proseguito: “Lei poi si metteva seduta in un modo… girava la sedia, si metteva a cavalcioni e mi guardava così. Mi ha proprio puntata. Io ingenua proprio. Io non avevo mai avuto pensieri per una donna. A me piacevano molto gli uomini… Avevo 18 anni…”, ha detto Letizia Petris.

heidi interessatissima nel sapere la storia di letizia con la ex tomboy pic.twitter.com/Wv5e9Hp1QV — icarus (@aIkolizzata) October 3, 2023

Come dicevamo, però, abbiamo avuto modo di ascoltare la chiacchierata a sprazzi perché spesso la regia del GF staccava l’inquadratura su altro. Quindi queste sono le poche dichiarazioni che siamo riuscite a estrapolare dal discorso di Letizia Petris.

Vedremo se magari il discorso, vista la “censura”, verrà ripreso nel corso della puntata di domani oppure durante le prossime dirette del reality show.