Vincenzo Chianese | 17 Aprile 2024

Grande Fratello

Nel corso di una recente intervista, Letizia Petris ha fatto una rivelazione su Vittorio Menozzi che non è passata inosservata.

La rivelazione di Letizia Petris

Una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello è stata senza dubbio Letizia Petris. Durante i 6 mesi di gioco infatti la fotografa ha avuto modo di farsi conoscere a lungo dal grande pubblico, finendo spesso al centro di diverse dinamiche. Ma non solo. All’interno della casa, come tutti sappiamo, l’ex gieffina ha anche trovato l’amore al fianco di Paolo Masella, col quale ha dato il via a una relazione. Adesso che il reality show è giunto al termine così i due si stanno vivendo lontani dalle telecamere e sembrerebbe che tutto stia procedendo al meglio tra loro. Nelle ultime ore però qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando la Petris ha rilasciato un’intervista a RDS. Nel corso della chiacchierata non sono mancate domande scomode e così a un tratto è stato chiesto alla fotografa di fare una confessione su qualche inquilino che non aveva mai detto prima. A quel punto Letizia ha fatto una rivelazione su Vittorio Menozzi, svelando come il modello avesse i “piedi puzzolenti”. Tuttavia poco dopo l’ex gieffina ha affermato: “Quello glielo dicevo, però vabbè lo ridico”.

LETILAGNA CONFESSA CHE RUTTORIO AVEVA PURE I PIEDI PUZZOLENTI OMG PORCODDI 😷🤢🤮#GrandeFratello pic.twitter.com/GKAkSeP29h — Reparto Varrese (@RepartoVarrese) April 16, 2024

Ovviamente il video del momento non è passato inosservato e in breve ha fatto il giro del web, facendo sorridere gli utenti. Nel mentre Letizia Petris attualmente sembrerebbe essere concentrata a pieno sulla sua vita privata e sulla sua carriera. Di recente infatti la fotografa ha ammesso di essere interessata al mondo dello spettacolo ma di non avere, almeno per il momento, imminenti progetti.

Letizia intanto continua a viversi la sua storia con Paolo e ai due facciamo un grande in bocca al lupo.