Grande festa in autogrill per Ligabue in occasione dei 30 anni di Certe notti con un’esibizione nel parcheggio

I fan di Ligabue hanno avuto una bella sorpresa mentre erano fermi in autogrill sull’autostrada. Il cantante, infatti, ha anticipato i festeggiamenti per i 30 anni di “Certe notti” e del suo album “Buon compleanno, Elvis” in cui si trova il brano che sarà nel 2025. Per l’occasione ha improvvisato un mini concerto. La scelta di farlo nel parcheggio di un autogrill non è fatta a caso. Ecco il video del bellissimo momento.

Il concerto improvvisato di Ligabue in autostrada

Nel 2025 l’album di Luciano Ligabue “Buon compleanno, Elvis” soffia 30 candeline. Quindi il cantante sta già organizzando dei grandi festeggiamenti per questo traguardo. Il compleanno dell’album coincide anche con quello del brano “Certe notti”, una delle canzoni più famose e amate dai fan dell’artista.

E in attesa della grande festa, Ligabue ha anticipato di qualche mese l’evento con un mini concerto improvvisato. Dove? Presso un autogrill sull’autostrada A1. Sì, avete capito bene, la scelta è davvero curiosa e allo stesso tempo è stata un grande successo. Possiamo vedere in un video un piccolo riassunto della bella festa che c’è stata:

“Nel 2025 saranno i 30 anni di ‘Buon Compleanno, Elvis’ e quindi di ‘Certe Notti’, e i 20 anni del primo Campovolo. Siamo qua per festeggiare in anticipo la festa che faremo l’anno prossimo”, ha detto Ligabue sul palco allestito presso l’autogrill Arda est sulla A1.

E la scelta non è fatta a caso. Infatti proprio in “Certi notti” a un certo punto il cantante dice: “Certi notti, se i bar son chiusi, al primo autogrill c’è chi festeggerà”. Nell’occasione Luciano ha anche annunciato il suo ritorno a Campovolo fissato per il 21 giugno 2025.