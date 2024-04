Lil Jolie cancella tutti i post sul suo profilo e riparte da zero: la dedica social a Maria De Filippi dopo Amici

Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Aprile 2024

Amici 23

Lil Jolie, dopo l’eliminazione da Amici 23, è tornata sui social facendo una dolce dedica a tutti coloro che le sono stati accanto, soprattutto Maria De Filippi.

Il ritorno di Lil Jolie sui social

Ieri sera la puntata di Amici 23 si è aperta con il ballottaggio lasciato in sospeso tra Lil Jolie e Sarah. Entrambe si sono esibite su delle canzoni che sono state assegnate loro da Michele Bravi, il giudice che aveva ‘sospeso ‘congelato’ il proprio voto. Alla fine a spuntarla è stata l’allieva di Lorella Cuccarini e l’altra ha dovuto salutare il programma.

Di lì a poco è stata pubblicata l’intervista rilasciata a WittyTV in cui si è detta soddisfatta del percorso che ha fatto in questi otto mesi. Ha affermato di aver imparato a guardare le sue paure negli occhi scacciando i pensieri intrusivi:

“Questo percorso ti forma. Inizi a capire che ti basti da sola e io qua dentro ho capito che mi basto da sola. Sento veramente di essere diventata una donna. Qua dentro ho fatto 24 anni…sono fiera di essere una donna.

Non ho rimpianti. Questo è l’obiettivo che mi ero prefissata e l’ho rispettato. Non avrei mai immaginato che fosse così bello stare qui. Sono veramente felice”.

Questa mattina, invece, i fan hanno notato dei movimenti sul profilo Instagram di Lil Jolie. La cantante ha cancellato tutti i post che aveva sul proprio feed per pubblicare qualche ora dopo una foto che segna il passaggio a una nuova “Era”. In descrizione leggiamo poi un dolce messaggio rivolto alla produzione e a Maria De Filippi:

“Questa esperienza mi ha permesso di guardarmi più da lontano, e quindi di essermi più vicina. Sarò per sempre grata ad Amici e a Maria. Grazie a i tutti vocal coach per aver dato voce alla mia voce. Ho sentito TUTTO, ho dato TUTTO, ho amato TUTTO. Grazie, grazie, grazie e in bocca al lupo a tutti i miei compagni!”.

Non vediamo l’ora di scoprire che cosa il futuro riserverà a Lil Jolie e quali nuove emozionanti canzoni rilascerà.