Heidi e Beatrice di nuovo insieme: la Luzzi travolta dagli applausi al GF albanese (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Aprile 2024

Grande Fratello

Beatrice Luzzi ha conquistato anche l’Albania andando come ospite del Grande Fratello per fare una sorpresa ad Heidi Baci

Ieri sera Beatrice Luzzi è stata ospite della versione albanese del Grande Fratello per fare una sorpresa alla sua ex coinquilina Heidi Baci. In studio è stata accolta da un’ovazione dal parte del pubblico.

Beatrice Luzzi conquista il GF albanese

Ieri sera in Albania è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, edizione in cui una delle concorrenti è Heidi Baci. L’abbiamo vista per alcune settimane all’interno della versione italiana del reality, ma per una serie di vicissitudini ha preferito abbandonare quel percorso per tornare dalla sua famiglia. Tuttavia è stata scelta per prendere parte a questa nuova avventura e ieri sera Beatrice Luzzi le ha fatto una sorpresa.

LEGGI ANCHE: Beatrice Luzzi arriva al GF albanese e parla di Massimiliano Varrese

Nel corso della puntata si sono riabbracciate e poi la Baci l’ha portata in giro per la casa a visitare ogni vano e presentarle i vari concorrenti che la stanno accompagnando in questo stupendo viaggio. Beatrice ha voluto esprimere tutto il suo affetto nei suoi confronti facendole i suoi complimenti per come si sta comportando e le ha consigliato di farsi forza:

“Quanto è dura. Non mollare piccola. Quando sei venuta da me, ti ricordi cosa mi hai detto? Di mantenere la lucidità. E mi è servito. Adesso lo dico io a te, perché sei forte. Tu hai tanto intuito amore mio”.

Questa vekkiaccia in 5 minuti ha letteralmente tirato su il morale ad Heidi dopo che è stata attaccata da quasi tutti, ha detto che la casa albanese è più bella di quella italiana e che sono dei culati ad avere dei truccatori e dei parrucchieri



BEATRICE LUZZI SEI TUTTO PER ME pic.twitter.com/7oIswWOlHb — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) April 20, 2024

Poco prima di entrare nella casa, però, Beatrice Luzzi è passata a salutare il conduttore all’interno dello studio. A quanto pare il pubblico albanese ha seguito con enorme interesse la recente edizione del Grande Fratello in Italia perché l’attrice è stata accolta con un grosso boato da parte dei presenti. Anche sui social i commenti sono stati carichi di entusiasmo.

BEATRICE IDA MARIA LUZZI CONQUISTANDO ANCHE L'ALBANIA LA DONNA AL CENTRO DEL MECCANISMO



T'AMO T'AMO VEKKIACCIA ROSSA pic.twitter.com/XVZ8jee0Rk — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) April 20, 2024

Nonostante l’attrice non abbia vinto il GF possiamo dire senza ombra di dubbio che ha avuto la sua occasione di riscatto, diventando a tutti gli effetti la vincitrice morale dell’edizione.