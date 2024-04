Lil Jolie dopo l’eliminazione da Amici 23 firma il suo primo contratto discografico

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Aprile 2024

Dopo l’uscita dalla scuola di Amici 23, Lil Jolie ha firmato il contratto discografico con l’etichetta BMG. Ecco l’annuncio ufficiale reso noto nella giornata di oggi.

Lil Jolie firma il contratto discografico dopo Amici 23

Anche oggi le notizie sugli allievi o ex protagonisti della scuola di Amici 23 non sembrano mancare. Mentre Nicholas sogna un ritorno nel talent da ballerino professionista, pare sia nata anche una nuova coppia! E non è finita qui. Buone notizie arrivano anche da Lil Jolie! Ebbene sì, perché come vedremo l’artista ha firmato il suo primo contratto discografico dopo l’esperienza nel talent show di Maria De Filippi, alla quale è davvero molto grata.

La cantante è entrata nella scuola di Amici 23 a settembre scorso ed è stata eliminata sabato 20 aprile dopo aver perso il ballottaggio finale con Sarah. Lil Jolie per quanto dispiaciuta si è detta comunque molto soddisfatta del suo percorso e di aver tratto degli insegnamenti molto importanti. Tornata sui social, però, in tanti hanno notato che la giovane artista ha eliminato tutti i post, per lasciare spazio a un nuovo inizio e nuove emozioni.

Il tutto ora trova una spiegazione, con l’importante annuncio che vede Lil Jolie firmare per BMG, etichetta che vede tanti artisti della scena italiana e internazionale. E ora s’impreziosirà della presenza dell’ex allieva di Amici 23. Ecco quanto si legge:

“LIl Jolie, la giovane e talentuosa cantautrice tra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici, firma con BMG”. L’annuncio è arrivato nella giornata odierna ed è stato subito condiviso dall’artista, emozionata di iniziare questo nuovo percorso discografico. Chissà quante altre emozioni le regalerà! Noi chiaramente le auguriamo un futuro ricco di successi.

La notizia è stata presa con grande entusiasmo dai fan di Amici e della stessa Lil Jolie, che ora si aspettano nuova musica ed emozioni. E chissà, magari, anche i primi firmacopie e concerti in giro per l’Italia!