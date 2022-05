Chi è Lilli Pugliese? Età, altezza e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Lilli Pugliese, corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne, dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove poterla seguire sui social e su Instagram.

Chi è Lilli Pugliese

Nome e Cognome: Lilli Pugliese

Data di nascita: 1994

Luogo di Nascita: Roma

Età: 28 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: pasticciera

Fidanzata: Lilli è single

Figli: Lilli non ha figli

Tatuaggi: ha un tatuaggio dedicato a suo padre, la frase “Il cielo in una stanza”

Profilo Instagram: @lilli_pugliese

Lilli Pugliese età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Lilli Pugliese. La corteggiatrice di Uomini e Donne nasce a Roma nel 1994. Ma quanti anni ha Lilli? La sua età è di 28 anni. Non conosciamo tuttavia la data di nascita esatta. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso e il suo segno zodiacale. In molti si chiedono anche come si chiama Lilli e se è davvero questo il suo vero nome. La risposta è sì!

Lilli, come ha raccontato lei stessa, non ha avuto una vita facile. All’età di 3 anni infatti viene affidata insieme a sua sorella a diverse case famiglia. Successivamente si trasferisce con i suoi genitori in Calabria. Tuttavia a causa dei problemi di gioco di suo padre, la madre decide di riportare Lilli e sua sorella a Roma, dove vengono nuovamente affidate alle case famiglia.

Tre anni dopo il padre la riporta in Calabria. Quando però i problemi riaffiorano, Lilli torna per l’ennesima volta a Roma, dove rimane in casa famiglia fino all’età di 18 anni. Nel 2018 suo padre viene a mancare a causa di una malattia. Nonostante i trascorsi però la corteggiatrice di Uomini e Donne ha ammesso di averlo perdonato.

Ma vediamo cosa sappiamo della sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Lilli Pugliese non abbiamo molte informazioni.

Non è chiaro infatti se in passato la corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne abbia avuto delle relazioni importanti.

Nel 2022 però decide di partecipare al dating show di Maria De Filippi per trovare l’amore.

Andiamo a scoprire adesso dove è possibile seguirla sui social e in particolare su Instagram.

Dove seguire Lilli Pugliese: Instagram e social

In molti si stanno chiedendo dove è possibile seguire Lilli Pugliese sui social e su Instagram.

La corteggiatrice di Uomini e Donne ha un profilo attivo, che vanta già diverse migliaia di follower.

Su Instagram Lilli condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua quotidianità. Non è chiaro se la Pugliese abbia anche un profilo Facebook.

Vediamo ora cosa sappiamo sulla sua carriera.

Carriera

In molti si chiedono cosa fa e dove lavora Lilli Pugliese.

Attualmente la corteggiatrice di Luca Salatino lavora in una pasticceria di Roma.

Contemporaneamente studia Fashion Design con il sogno di diventare stilista.

Nel 2022 arriva per Lilli la prima opportunità televisiva, quando decide di partecipare a Uomini e Donne. Vediamo cosa sappiamo in merito.

Lilli Pugliese a Uomini e Donne

Nel 2022 Lilli Pugliese decide di partecipare a Uomini e Donne come corteggiatrice di Luca Salatino, iniziando una conoscenza con lui.

Lilli ha ammesso di aver notato il tronista mesi fa, durante il suo percorso da corteggiatore di Roberta Giusti, e di essere rimasta affascinata da lui fin dal primo momento. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Anche io voglio innamorarmi, essere felice e creare una famiglia, quella unita che non ho mai avuto. Mi sono decisa a scendere le scale per Luca perché l’ho visto mentre corteggiava Roberta e mi è subito piaciuto”.

Ma cosa è accaduto durante il percorso di Lilli Pugliese a Uomini e Donne? Adiamo a scoprirlo.

Il percorso di Lilli a Uomini e Donne

Il percorso di Lilli Pugliese a Uomini e Donne è stato fatto di altri e bassi. Fin dal primo momento la corteggiatrice ha conquistato il cuore del pubblico e di Luca Salatino, col quale ha iniziato una travagliata conoscenza. Nel corso dei mesi infatti non sono mancate liti e incomprensioni, ma allo stesso tempo anche tante emozioni. Ma chi corteggia Luca di Uomini e Donne e quanti anni ha il tronista? Salatino oltre a frequentare la Pugliese è uscito anche con Soraia Allam Ceruti e Aurora Colombo.

Lilli è così arrivata al giorno della scelta, tuttavia Luca ha deciso di lasciare il dating show in compagnia di Soraia, spezzando il cuore della sua corteggiatrice.

