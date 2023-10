Lino Banfi in lacrime per il dolce ricordo della moglie a Ballando con le Stelle

Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Ottobre 2023

Ballando con le stelle

A Ballando con le Stelle Lino Banfi crolla in lacrime nel ricordo della moglie Lucia. L’attore le dedica la coreografia

Il dolce ricordo di Lino Banfi

Questa sera Lino Banfi ha regalato grandi emozioni a Ballando con le Stelle. Durante la preparazione in settimana il concorrente è tornato a parlare di sua moglie, Lucia venuta a mancare non molto tempo fa.

Ha raccontato di lei tra le lacrime, rassicurato dalla sua insegnante Alessandra Tripoli. La maestra ha voluto accogliere le parole dell’attore per crearne una coreografia a lei dedicata.

Lino Banfi sta tentando di fare questa cosa “nei limiti della provvidenza”. Non non riesce a non pensare alla sua adorata moglie, scomparsa da alcuni mesi. Ha lasciato un vuoto incolmabile. Ha ricordato anche la loro canzone

Questo la commosso la sua insegnante che viene da un recente lutto, per la scomparsa della madre. Da qui l’idea di fare quindi una dedica davvero molto speciale.

Il tutto si è aperto con un breve monologo iniziale in cui Lino Banfi ha ricordato un momento di tenerezza con sua moglie, quando le loro mani si incrociavano e scambiavano due parole. Poi ha lasciato andare la musica e ha ballato un valzer emozionante insieme ad Alessandra Tripoli, sulle note della loro canzone: 5 giorni di Michele Zarrillo.

È stato davvero una scena magica e meravigliosa. Un momento molto toccante che ha commosso tutti, da Milly Carlucci ai giudici e i presenti in studio. La performance si è conclusa con le scuse e lacrime di Lino Banfi: “Non volevo, scusatemi, ma come faccio?”, ha detto con voce tremante, rimasto solo a centro palco, tra gli applausi del pubblico. La giuria l’ha premiato con ben 50 punti! Ha fatto il pienone di voti! All’unanimità tutti si sono detti d’accordo.

Grazie a Lino Banfi per queste bellissime emozioni a Ballando con le Stelle. Siamo certi che Lucia si sarà molto emozionata nel vedere da lassù questa dedica speciale!