Chi è Lino Banfi? Età, moglie e Instagram

Vincenzo Chianese | 5 Maggio 2024

Chi è

Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle quest’anno c’è anche Lino Banfi. Ecco tutto quello che sappiamo sull’attore, dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Lino Banfi

Nome e Cognome: Pasquale Zagarìa

Nome d’arte: Lino Banfi

Data di nascita: 9 luglio 1936

Luogo di nascita: Andria

Età: 87 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: 80 kg circa

Segno zodiacale: Cancro

Professione: attore, comico e sceneggiatore

Moglie: Lino è vedovo di Lucia Lagrasta

Figli: Lino ha due figli, Rosanna e Walter

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @linobanfi_ufficiale

Lino Banfi età e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Lino Banfi. Il vero nome dell’attore è Pasquale Zagaria ed è nato il 9 luglio 1936 ad Andria. La sua età dunque è di 87 anni, mentre il suo peso e la sua altezza sono pari a 80 kg e 1 metro e 65 centimetri.

Ma perché si chiama così e chi l’ha scoperto? Inizialmente il nuovo concorrente di Ballando con le Stelle aveva deciso di utilizzare lo pseudonimo di Lino Zaga. Tuttavia, grazie a un consiglio di Totò, decise di cambiare il suo nome in Banfi grazie al suo impresario, un maestro di scuola elementare che scelse il cognome prendendo il primo nominativo dal registro di classe dei suoi alunni, ovvero Aureliano Banfi.

Ma dove vive adesso Lino Banfi? A oggi l’attore vive insieme ai suoi figli a Roma.

Scopriamo di più sulla sua vita privata.

Vita privata

Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di Lino Banfi e quanti figli ha l’attore.

Il 1º marzo 1962, dopo 10 anni di fidanzamento, si sposa con Lucia Lagrasta, venuta a mancare soltanto pochi mesi fa a causa di una malattia. La coppia ha avuto due figli, Rosanna, anche lei attrice, e Walter, regista e produttore cinematografico. Ma chi è il marito della Banfi? L’attrice è sposata con Fabio Leoni.

Lino Banfi ha anche due nipoti, entrambi figli di Rosanna, Virginia e Pietro. Oggi gestisce insieme ai figli un ristorante, “Orecchietteria Banfi”, a Roma.

Andiamo a vedere ora dove è possibile seguire Banfi sui social.

Dove seguire Lino Banfi: Instagram e social

Volete sapere dove seguire Lino Banfi sui social? Scopriamolo.

L’attore ha un profilo Instagram attivo, che vanta numerosi follower.

L’ex concorrente di Ballando con le Stelle sulla sua pagina condivide i momenti più belli della sua vita privata, insieme ai suoi figli e ai suoi nipoti, e non solo.

Scopriamo di più ora sulla sua invidiabile carriera.

Carriera

Dopo aver dato il via alla sua carriera come comico, Lino banfi si trasferisce a Roma dove esordisce in tv nel programma Biblioteca di Studio Uno. Negli anni seguenti partecipa in televisione ai programmi Speciale per voi su Rai 2 e Cabaret Sancarlino. Nel 1960 debutta anche al cinema col film Urlatori alla sbarra, e da quel momento ottiene dei ruoli in diverse pellicole. Nel 1973 diventa noti ai più quando diventa protagonista del film Il brigadiere Pasquale Zagaria ama la mamma e la polizia, che lo porta al successo.

Da quel momento Lino diventa una delle icone della commedia sexy all’italiana e recita al fianco dei più grandi artisti dell’epoca in diverse pellicole di successo, tra le quali La liceale nella classe dei ripetenti, L’onorevole con l’amante sotto il letto, La moglie in bianco… l’amante al pepe e tanti altri.

L’allenatore nel pallone

Anche negli anni ’80 Lino Banfi è nei cast di diversi film che hanno fatto la storia del cinema italiano, tra cui L’allenatore nel pallone, dove interpreta uno dei suoi personaggi più famosi, l’allenatore Oronzo Canà, I Pompieri, Scuola di ladri e Grandi magazzini. Contemporaneamente debutta anche in tv, dove conduce Risatissima, Il pranzo è servito, Domenica in e Stasera Lino. Nel 1989 gira la serie televisiva Il vigile urbano, insieme alla figlia Rosanna.

Nel 1998 entra nella cast della celebre fiction Un Medico in Famiglia.

Un Medico in Famiglia

Nel 1998 Lino Banfi veste i panni di Libero Martini, protagonista di Un medico in famiglia. Fin dalla primissima stagione la serie ottiene ascolti da capogiro, arrivando a superare i 10.000.000 di telespettatori. Ben 10 sono le stagioni realizzate della fiction, tuttavia solo alla settima non prende parte.

Nei primi anni 2000 lo troviamo nei cast di altre fiction tv, tra cui Un difetto di famiglia e Il mio amico Babbo Natale. A gennaio 2008 riprende i panni di Oronzo Canà nel sequel L’allenatore nel pallone 2.

Nel 2010 è tra i protagonisti della miniserie Tutti i padri di Maria. L’anno seguente torna a vestire nuovamente i panni del commissario nella miniserie di Canale 5 Il commissario Zagaria. Nel 2016 torna al cinema interpretando il senatore Nicola Binetto nel film Quo vado? di Checco Zalone.

Nel 2022 lo troviamo nel cast della terza stagione de Il Cantante Mascherato.

Il Cantante Mascherato

Nel 2022 Lino Banfi è uno dei concorrenti de Il Cantante Mascherato, il fortunato programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. L’attore prende parte alla trasmissione insieme a sua figlia Rosanna e i due si nascondono sotto la maschera del Pulcino.

L’anno seguente Banfi è nel cast di Ballando con le Stelle. Prima di scoprire di più sulla sua partecipazione al talent show però facciamo un recap dei suoi film e dei suoi lavori televisivi.

Film

Ecco alcuni dei film in cui possiamo trovare Lino Banfi:

Urlatori alla sbarra, Sedotti e bidonati, I due parà, Adulterio all’italiana, I 2 pompieri, I 2 deputati, Indovina chi viene a merenda?, Lisa dagli occhi blu, Mezzanotte d’amore, Quelli belli… siamo noi, …Scusi, ma lei le paga le tasse?, Causa di divorzio, Il brigadiere Pasquale Zagaria ama la mamma e la polizia, Sesso in testa, Colpo in canna, Amici più di prima, La liceale nella classe dei ripetenti, L’infermiera di notte, L’insegnante balla… con tutta la classe, La liceale seduce i professori, La moglie in bianco… l’amante al pepe, L’allenatore nel pallone, Scuola di ladri, Grandi magazzini, L’allenatore nel pallone 2, Un’estate al mare, Quo vado?, La voce di Fantozzi.

Tra i programmi tv di Lino Banfi troviamo invece:

Biblioteca di Studio Uno, Il giornalino di Gian Burrasca, Arrivano i mostri, Il vigile urbano, Un medico in famiglia, Un difetto di famiglia, Un posto tranquillo, Un posto tranquillo 2, Il mio amico Babbo Natale, Il padre delle spose Il commissario Zagaria.

Lino Banfi a Ballando con le Stelle

A ottobre 2023 Lino Banfi entra nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. La nuova edizione del talent show di Milly Carlucci debutta ufficialmente sabato 21 ottobre e tra i protagonisti del programma ci sarà anche l’attore, che ballerà al fianco di Alessandra Tripoli.

Ma chi sono gli altri concorrenti di Ballando con le Stelle?

I concorrenti di Ballando con le Stelle 2023

Andiamo a scoprire chi sono i concorrenti di Ballando con le Stelle 2023 e i professionisti con cui fanno coppia:

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova; Carlotta Mantovan e Moreno Porcu; Giovanni Terzi e Giada Lini; Lino Banfi e Alessandra Tripoli (RITIRATA); Lorenzo Tano e Lucrezia Lando; Paola Perego e Angelo Madonia; Ricky Tognazzi e Tove Villfor; Rosanna Lambertucci e Simone Casula; Sara Croce e Luca Favilla; Simona Ventura e Samuel Peron; Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Wanda Nara e Pasquale La Rocca.

Tra i giudici di Ballando con le Stelle troviamo invece dei graditi ritorni. Dietro al bancone infatti troveremo Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni.

Il percorso di Lino a Ballando con le Stelle

Il percorso di Lino Banfi a Ballando con le Stelle inizia sabato 21 ottobre. Ma come se la caverà l’attore e cosa accadrà nel corso delle settimane?