Ballando con le Stelle, c’è del tenero tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando? La giuria insinua il dubbio

Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Ottobre 2023

Ballando con le stelle

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando vicina a Ballando con le Stelle

Stasera a Ballando con le Stelle stiamo conoscendo meglio le coppie di concorrenti e ballerini di questa edizione. A scendere in pista anche Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, che si sono dimostrati davvero molto affiatati e già pronti a fare bene.

Nonostante la giuria di Ballando con le Stelle al momento non si sia sbilanciata e sia rimasta con voti piuttosto cauti (Zazzaroni: 5; Canino: 5; Smith: 5; Lucarelli: 3; Mariotto 0 per un totale di totale è di 18 punti), si spera bene per il futuro. Tutti si sono espressi e hanno detto il loro parere.

Persino Rossella Erra ha voluto commentare la performance. La giurata ha notato degli sguardi particolari tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando durante l’esibizione: “Ho notato una tenera complicità. Mi darete ragione tra qualche settimana”, ha detto sicura.

Questa frase ha aperto quindi un dibattito in puntata a Ballando con le Stelle. Se la presidente di giuria Smith si è basata solo sulla performance, giudicandola promettente per il futuro, Selvaggia Lucarelli ha spiegato che non confida troppo nel ballo. La giornalista prevede qualche disastro. Al contempo però ha detto di aver notato anche lei della complicità tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: “Sarebbe il primo Siffredi di cui ci interessa di sapere qualcosa della trama”, ha concluso poi scherzando.

Fabio Canino ha notato invece l’altezza come punto di debolezza, così come l’essere poco sostenuto sui social, mentre a detta si potrebbe far leva sulla trama amorosa. Entrambi tra l’altro sono stati messi alle strette: “Ma siete entrambi single?”. Sia il concorrente che la sua insegnante di Ballando con le Stelle hanno confermato che il loro cuore non è impegnato a oggi.

Vedremo cosa succederà! Per ora entrambi sono concentrati solo sul voler fare bene!