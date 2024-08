Rispondendo ad alcune domande sui social, il tentatore Simone Dell’Agnello ha svelato che nel montaggio di Temptation Island non hanno mostrato una parte importante di lui e Vittoria. Si tratta di un momento che lui definisce “il più bello” tra quelli vissuti con lei. Ecco cosa ha raccontato.

Le rivelazioni di Simone Dell’Agnello sul percorso con Vittoria a Temptation Island

A distanza di alcune settimane dalla fine di Temptation Island, alcuni protagonisti dell’ultima edizione andata in onda hanno aperto box domande o fatto dirette social per rispondere alle curiosità dei fan. Tra questi c’è Simone Dell’Agnello, tentatore che è uscito dal programma con Vittoria, ex fidanzata di Alex.

LEGGI ANCHE: Giulia Salemi mostra il video del momento in cui lei e Pierpaolo hanno scoperto di aspettare un bambino

E nel risponde alle domande attraverso le storie Instagram, Simone ha rivelato che in fase di montaggio delle puntate è stato tolto un momento particolare di lui e Vittoria che definisce “il più bello”. “Il momento più bello con Vittoria nel villaggio? Non l’hanno fatto vedere”, ha risposto a chi gli chiedeva quale fosse. Ma non ha voluto svelare appunto cosa sia successo. Non crediamo che sia un bacio, ma piuttosto un momento “intimo” di scambio di parole che possa aver portato i due a capire di essere molto affini.

Simone Dell’Agnello ha poi raccontato come stanno procedendo le cose con Vittoria. “Dopo il programma sì ci siamo visti. Lei è venuta da me, e io sono andato da lei”, ha detto. “Ci stiamo frequentando ma con i tempi e i modi giusti, nel rispetto nostro e di altre persone. Vittoria nel villaggio l’ho vista soffrire tanto, adesso mi piace vederla sorridere. Lei è molto gentile e generosa, si merita tanto”.

Di recente, poco dopo la fine di Temptation Island, l’ex fidanzata di Simone ha pubblicato sui social chat ambigue avute con lui appunto dopo la fine del programma. Lui ha quindi voluto spiegare come sono andate realmente le cose: “Abbiamo avuto una relazione di 8 anni e per me rimarrà sempre una parte importante della mia vita. Stando nel villaggio e ascoltando le storie degli altri, mi sono reso conto di quanto l’avessi fatta stare male e una volta uscito dal villaggio le ho scritto per farglielo sapere”.