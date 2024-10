Il video della fidanzata Federica visto da Alfonso non è stato molto positivo. E così il ragazzo si è arrabbiato molto tanto da interrompere prima la visione e poi si è sfogato nel villaggio lanciando oggetti. Ecco cosa è successo.

Lo sfogo di Alfonso dopo aver visto un video della fidanzata Federica

Dopo che Federica al falò ha visto il primo video del fidanzato Alfonso che non le ha fatto piacere, è stato poi il turno di lui. E anche per lui c’era un video della fidanzata insieme al single Stefano. I due infatti sono sempre più vicini e questa cosa non va a genio ad Alfonso.

Appena partito il video, Alfonso ha visto Federica fare il gioco della male con il tentatore. E nel mordere il frutto, i due si sono sfiorati le labbra. Questa cosa ha mandato su tutte le furie il ragazzo napoletano che ha interrotto la visione e ha chiesto a Filippo Bisciglia un momento per riprendersi. Il conduttore ovviamente glielo ha concesso e gli ha dato tutto il tempo di cui aveva bisogno.

Dopo aver parlato con Antonio ed essersi un po’ calmato, Alfonso è tornato a vedere il video e ha visto anche molto altro della fidanzata. Ha visto lei sfilare in costume e ricevere apprezzamenti dal tentatore. Ma anche lei ha fatto lo stesso quando ha sfilato lui. Poi ci sono stati momenti in cui hanno ballato insieme e il single ha scritto qualcosa per Federica sulla sabbia. Inoltre sono stati molto vicini, si sono abbracciati sotto le coperte sulla spiaggia.

Questa cosa ha fatto molto innervosire Alfonso. Il ragazzo ha detto di aver capito in questo percorso di aver esagerato in questa relazione nell’impedire anche tante cose alla fidanzata. Ha capito che ha sbagliato. Però questo che ha visto lo porta a pensare. Non vuole più pensare solo a lei, ma anche a se stesso.

Una volta tornato nel villaggio, però, la rabbia si è fatta sentire. E così ha iniziato a lanciare sedie, tavoli, bottigliette e tutto quello che gli passava dalle mani. Gli altri fidanzati hanno cercato di tranquillizzarlo, ma lui era davvero tanto nervoso.