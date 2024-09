A seguito di quanto accaduto nei giorni scorsi, sembrerebbe che Mediaset abbia deciso di squalificare Lino Giuliano dal Grande Fratello prima ancora del suo ingresso in casa.

Le ultime news su Lino Giuliano

In questi giorni si è fatto un gran parlare di Lino Giuliano. Come in molti sapranno solo la scorsa settimana l’ex protagonista di Temptation Island è stato annunciato come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello, in partenza questa sera su Canale 5. Tuttavia pochissime ore dopo un commento di Lino, in replica a una provocazione ricevuta dal tiktoker Enzo Bambolina, ha scatenato l’ira degli utenti. A quel punto sui social in molti hanno iniziato a chiedere la squalifica di Giuliano dal reality show ed è così partito un vero e proprio caso.

Il neo gieffino nel mentre, avendo capito il suo errore, ha deciso di intervenire per fare prontamente le sue scuse. Non è mancata anche la replica di Enzo Bambolina, che ha affermato di non volere la squalifica di Lino dalla trasmissione. Lo scorso sabato per di più a dare aggiornamenti su quello che sarebbe accaduto è stata Silvia Toffanin a Verissimo. La conduttrice ha infatti dichiarato che solo nel corso della prima puntata si sarebbero decise le sorti del concorrente. Adesso però arriva una nuova indiscrezione.

Stando a quanto rivela Davide Maggio in esclusiva, pare che Mediaset abbia deciso di squalificare Lino Giuliano dal Grande Fratello prima ancora del suo ingresso in casa. Secondo il noto blogger, l’annuncio ufficiale verrà dato proprio questa sera nel corso della diretta da Alfonso Signorini.

Sembrerebbe dunque che il percorso di Lino all’interno del reality sia terminato prima ancora di iniziare. Attualmente però vi invitiamo ad attendere la puntata del Grande Fratello per saperne di più in merito. VI ricordiamo dunque l’appuntamento con la diretta alle 21.30, come sempre su Canale 5.