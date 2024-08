In queste ore sul web è partito un vero e proprio scontro social tra Lino Giuliano e Karina Cascella che sta infiammando il web.

Lino Giuliano vs Karina Cascella

Oggi a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati Lino Giuliano e Karina Cascella. Ma andiamo con ordine e facciamo un piccolo passo indietro per capire quello che sta accadendo. Tutto è iniziato quando l’ex volto di Temptation Island ha postato un video sui social in cui lo vediamo mentre guida la sua auto. A quel punto l’influencer ha deciso di intervenire per dire la sua e ha così demolito Lino con parole durissime. Poco dopo Giuliano, stufo di essere preso di mira dalla Cascella, ha deciso di replicare a Karina, menzionando nientemeno che Paola Frizziero (che come in molti sapranno anni fa ha avuto dei trascorsi con l’opinionista):

“Cascella visto che stai da luglio a parlare male di me, e di come mi sono comportato, non dimenticare chi hai fatto soffrire in passato e cosa hai combinato. Io accetto le critiche sempre, ma fatte da chi può farmele! Ciao”.

Dopo l’intervento di Lino Giuliano è però partito un vero e proprio botta e risposta, che sta infiammando il web. Karina Cascella infatti ha deciso di affrontare l’ex volto di Temptation Island e così senza peli sulla lingua ha dichiarato:

“Non rispondo mai alle provocazioni degli stolti ma farò un’eccezione per te, senza taggarti perché la verità è che uno come te finirà nel dimenticatoio nel giro di poco. Fossi in te innanzitutto prenderei lezioni di italiano. I tuoi insegnanti, qualora tu avessi mai frequentato la scuola, si staranno disperando nel leggere ciò che scrivi. Dopo di ciò mi fa molto sorridere la tua risposta perché è esattamente degna di uno che non ragiona, semplicemente perché io non parlo di te, tu non esisti come “personaggio”. Tu esisti per la tua stupidità e per ciò che fai di sconsiderato e pericoloso per la tua incolumità e per quella degli altri. Per la stessa stupidità andrai in un reality e tutti parleranno solo di quella. Non di te”.

Ma non è ancora finita. Poco dopo infatti Lino Giuliano è intervenuto nuovamente.

Il nuovo intervento di Lino

Il botta e risposta tra Lino Giuliano e Karina Cascella non è di certo passato inosservato. L’ex volto di Temptation Island infatti ha deciso di prendere nuovamente parola e ha così concluso affermando:

“Cascella se non so scrivere è perché io all’età di 14 anni sono andato a lavorare per portare i soldi a casa. […] Tante cose mie private non le conosci neanche, chiuditi e non parlare più degli altri. Dici che mi dimenticheranno presto. Io non mi ritengo nessun personaggio, sono una ragazzo normale come tutti e umilissimo”.

LEGGI ANCHE: Simona Ventura torna su Canale 5 e sarà ospite a Verissimo

Infine, lanciando un’ultima stoccata a Karina Cascella, Lino Giuliano aggiunge: “Mi stai attaccando per un po’ di visibilità da luglio. Dici che mi dimenticheranno presto. Pensa a te che ti hanno dimenticata da anni, fallita”.

Insomma questo botta e risposta ha movimentato il sabato pomeriggio e di certo in molti attendono con ansia di scoprire come terminerà questo scontro social.