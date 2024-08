In queste ore sui social ad attaccare duramente Lino Giuliano è stata Karina Cascella, dopo che l’ex volto di Temptation Island ha postato un video sui suoi profili mentre guidava l’auto.

Karina Cascella vs Lino Giuliano

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Lino Giuliano. Come in molti sapranno, da giorni si mormora che l’ex protagonista di Temptation Island a breve varcherà la porta rossa del Grande Fratello, diventando a tutti gli effetti un concorrente della prossima edizione del reality show di Canale 5. In attesa di scoprire cosa accadrà però oggi qualcosa ha riportato l’ex fidanzato di Alessia Pascarella al centro della polemica. Ma andiamo con ordine e vediamo quello che è accaduto.

Tutto è iniziato quando Lino Giuliano ha postato sui social un video in cui lo vediamo mentre guida la sua auto. A quel punto a intervenire è stata Karina Cascella, che ha così duramente attaccato l’ex concorrente di Temptation Island, spendendo per lui parole non dolci. Queste le dichiarazioni dell’influencer, che ovviamente non sono passate inosservate e che stanno già facendo il giro del web:

“A proposito di tragedie annunciate. Quest’ignorante patentato che percorre un centro abitato ad alta velocità e in più registra mentre lo fa anche un video, andrebbe fermato ora o dopo che ha investito qualcuno? E in più ha visibilità. Questi sono errori! Non si può prendere in un reality un elemento del genere”.

Nel frattempo pare essere sempre più certa la presenza di Lino Giuliano al Grande Fratello. Al momento tuttavia la produzione del reality show, che ancora una volta sarà condotto da Alfonso Signorini, non ha ancora confermato le voci di corridoio. Tuttavia nei prossimi giorni ne sapremo di certo di più in merito. Cosa accadrà dunque? Lino varcherà davvero la porta rossa? Non resta che attendere per scoprirlo.