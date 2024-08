Dopo anni di assenza, Simona Ventura sta per tornare su Canale 5! Prossimamente infatti la conduttrice sarà ospite insieme a suo marito Giovanni Terzi di Silvia Toffanin a Verissimo. Non mancano però le indiscrezioni sul possibile futuro in Mediaset.

Simona Ventura corteggiata da Mediaset

Sono state settimane molto importanti le ultime per Simona Ventura. Lo scorso 6 luglio infatti la conduttrice, da anni nel cuore del pubblico, ha sposato il compagno Giovanni Terzi, coronando così il suo sogno d’amore. Domenica 1 settembre su Real Time nel mentre andrà in onda il docufilm delle nozze, che ci mostrerà i momenti più belli del grande giorno della coppia. Allo stesso tempo Simona si prepara anche al ritorno in tv.

Tra pochi giorni infatti la Ventura sarà nuovamente in onda con la trasmissione domenicale Citofonare Rai 2, al fianco di Paola Perego. Ma non solo. A partire da ottobre la conduttrice tornerà a unirsi al Tavolo di Fabio Fazio a Che tempo che fa. In più, come se non bastasse, Simona si metterà alla prova con un nuovissimo adventure game che debutterà nel 2025 in prima serata su Rai 2. Ma le sorprese non sono ancora finite.

Come rivela Alberto Dandolo per Oggi, Simona Ventura sta per fare anche ritorno su Canale 5! Ebbene sì, dopo anni di assenza dalle reti Mediaset, la conduttrice sarà ospite a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin la presentatrice si racconterà a cuore aperto insieme a suo marito Giovanni Terzi e la coppia rilascerà un’intervista che si preannuncia essere indimenticabile.

I gossip però non sono finiti qui. Stando a quanto si legge infatti pare che Mediaset stia corteggiando la Ventura. Si mormora che i vertici dell’azienda abbiano voglia di “affidarle una sfida ambiziosa sulla rete ammiraglia” e di certo il pubblico ne sarebbe più che entusiasta. Al momento però si tratta solo di voci di corridoio e non sappiamo cosa accadrà nei mesi a venire.