Stasera su Rai 1 a Ora o mai più Marco Liorni si è reso protagonista di una gaffe. Il conduttore mentre citava i vincitori dell’Eurovision Song Contest ha dimenticato di menzionare Toto Cutugno! Dimenticanza che non è sfuggita agli utenti…

Gaffe di Liorni a Ora o mai più

Nuova puntata di Ora o mai più questa sera. Il conduttore Marco Liorni ha presentato la semifinale di questa terza edizione del programma musicale. Durante la serata, però, il presentatore ha commesso una gaffe, che certamente non è passata inosservata agli occhi di chi in questo momento sta seguendo la puntata.

Cosa è successo? Si parlava di Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti. Il cantante infatti ha deciso di mettersi in gioco in questa trasmissione e si sta affidando alle conoscenze della nota artista. Un percorso più che positivo peraltro, che l’ha visto spesso arrivare alla vittoria a fine puntata.

E anche stasera durante la prima manche non è mancato un loro duetto. Si sono esibiti insieme sulle note di Non ho l’età. Giustamente Marco Liorni ha ricordato che questo brano è molto importante nella discografia di Gigliola Cinquetti, ma lo è anche per la musica italiana, dato che ha ricordato come nel 1964 grazie a esso ha trionfato all’Eurovision Song Contest.

Altro ricordo poi rivolto anche ai Maneskin, che nel 2021 si sono imposti con Zitti e Buoni. In tutto ciò però Marco Liorni ha totalmente rimosso e non ha citato Toto Cutugno che, come gli artisti menzionati già, ha vinto la competizione nel 1990 con Insieme: 1992.

Una dimenticanza quella di Marco Liorni che non è passata inosservata a chi in quel momento stava guardando la puntata di Ora o mai più! Una gaffe che ovviamente è stata molto chiacchierata tra gli utenti.