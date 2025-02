Nel corso della puntata di Ora o mai più Pago ha ammesso come il gossip abbia condizionato la sua carriera: “Ma quando non hai una lira non hai scelta”, ha ricordato.

L’ammissione di Pago

Semifinale di Ora o mai più questa sera su Rai 1. Marco Liorni ha accolto i concorrenti di questa edizione e, come spesso accade, ha scambiato quattro chiacchiere con ognuno di loro. Ciò è accaduto anche con Pago, uno dei protagonisti più chiacchierati.

L’artista di origini sarde i questi anni è stato protagonista di diversi programmi televisivi e ha voluto rimettersi in pista con la sua carriera partecipando proprio a Ora o mai più. Si è trattato di una carriera non sempre facile per Pago, data da una notorietà e successo improvviso, ma al contempo anche un crollo che ha portato l’artista a non riuscire a emergere come avrebbe voluto.

Ciò causato anche da alcune vicende personali di Pago che non avevano nulla a che vedere con le sue scelte artistiche e musicali. In televisione ha spesso mostrato molto del suo privato negli anni e ha dunque spostato la sua attenzione più sul gossip che su ciò che ama fare: cantare.

Nonostante tutto, però, Pago ha ammesso di non vergognarsi di questo, sebbene il tutto abbia certamente compromesso la sua carriera. Durante la semifinale di Ora o mai più se n’è parlato e Andrea Parrella di Fanpage.it gli ha domandato qualcosa a riguardo.

Ecco come ha risposto Pago durante la puntata di stasera non appena gli è stato posto questo quesito dal giornalista:

“Me ne sono sicuramente preoccupato, ma sono molto onesto nel dire che quando non hai una lira hai poche alternative. Certe cose pesano sicuramente, vorresti poter scegliere, ma non è così semplice”, ha spiegato Pago a Ora o mai più. Adesso però vuole ripartire e il programma può essere la chiave giusta.