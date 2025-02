Vediamo insieme qual è la classifica della sesta puntata di Ora o mai più e chi ha vinto stasera.

La classifica della sesta puntata di Ora o mai più

Puntata come al solito scoppiettante questa sera a Ora o mai più e non una qualsiasi dato che si tratta della semifinale! Marco Liorni ha presentato la serata e ha lasciato tutto lo spazio possibile agli artisti in gara.

8 sono i cantanti di questa edizione di Ora o mai più. Si parte da Valerio Scanu, si passa poi ancora a Pierdavide Carone, Loredana Errore e Pago. Nella lista dei partecipanti abbiamo ancora Carlotta, Anonimo Italiano, Antonella Bucci e Matteo Amantia degli Sugarfree.

La puntata di Ora o mai più come si è svolta e chi ha vinto? Abbiamo avuto come al solito due manche. Nella prima i concorrenti si sono esibiti con i loro tutor, mentre nella seconda si sono sfidati tra loro con degli ospiti speciali, quali Enrico Ruggeri, Michele Zarrillo ed Ami Stewart.

Nel corso della serata di Ora o mai più sono stati presenti anche i giornalisti Andrea Laffranchi de Il Corriere della Sera, Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano e Andrea Parrella di Fanpage.it. Il loro compito è stato non solo quello di commentare ma anche assegnare un bonus di 10 punti a uno dei concorrenti. A questa valutazione si sono aggiunti quelli degli 8 maestri e il voto di un panel di 100 persone del pubblico. Questi dotati di un tastierino hanno espresso la loro preferenza.

Ecco la prima classifica parziale di Ora o mai più:

1 Antonella Bucci – 10 punti

1 Pierdavide Carone

1 Loredana Errore

4 Valerio Scanu – 5 punti

5 Mattia Amantia – 4 punti

6 Anonimo Italiano – 3 punti

6 Pago

8 – Carlotta – 1 punto

I giornalisti in seguito hanno assegnato i 10 punti a Pago. Quindi la classifica è così cambiata…

La classifica con il voto dei giornalisti – Ora o mai più

A seguire è stata stilata un’altra classifica da parte della giuria popolare:

1 – Loredana Errore (10 punti)

2 – Anonimo Italiano (8 punti)

3 – Pierdavide Carone (6 punti)

4 – Valerio Scanu (5 punti)

5 – Matteo Amantia (4 punti)

6 – Pago (3 punti)

7 – Antonella Bucci (2 punti)

8 – Carlotta (1 punto)

Chi ha vinto la sesta puntata

In seguito sono state mostrate due classifiche, ribaltate poi dal voto da parte del pubblico, che ha sancito chi ha vinto la puntata.

La classifica di Ora o mai più

Così quindi questi numeri ci dicono con esattezza che a vincere la sesta puntata di Ora o mai più è Valerio Scanu. Infine dopo aver scoperto chi ha vinto la sesta puntata, è stata svelata anche la classifica generale in vista della finale di sabato prossimo:

1 – Pierdavide Carone – 89 punti

2 – Matteo Amantia – 65 punti

2 – Antonella Bucci – 65 punti

4 – Loredana Errore – 62 punti

5 – Pago – 61 punti

5 – Valerio Scanu – 61 punti

7 – Carlotta – 39 punti

8 – Anonimo Italiano – 33 punti

Siete soddisfatti del risultato in vista della finale? Chi vincerà?